ТОП-5 легковиків у приватному та корпоративному секторах авторинку

У вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 3,9 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 1,8 тис. машин придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

"У порівнянні з вереснем 2022 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 57%, а у корпоративному – майже вдвічі", констатують аналітики.

За їхніми даними, купуючи нові легкові авто у вересні приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 306 од.;

2. TOYOTA RAV-4 - 241 од.;

3. MAZDA CX5 - 152 од.;

4. HYUNDAI Tucson - 144 од.;

5. SUZUKI Vitara - 116 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 325 од.;

2. SKODA Octavia - 99 од.;

3. TOYOTA RAV-4 - 85 од.;

4. MITSUBISHI Outlander - 70 од.;

5. TOYOTA Land Cruiser Prado - 63 од.

Нагадаємо, український автопарк у вересні поповнили понад 21 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Порівняно з вереснем 2022 року реєстрації таких авто збільшилися на 34%.

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