ТОП-5 легковушек в частном и корпоративном секторах авторынка

В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,8 тыс. машин приобрели юрлица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

"По сравнению с сентябрем 2022 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 57%, а в корпоративном – почти вдвое", констатируют аналитики.

По их данным, покупая новые легковые авто в сентябре частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 306 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 – 241 ед.;

3. MAZDA CX5 – 152 ед.;

4. HYUNDAI Tucson – 144 ед.;

5. SUZUKI Vitara – 116 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 325 ед.;

2. SKODA Octavia – 99 ед.;

3. TOYOTA RAV-4 – 85 ед.;

4. MITSUBISHI Outlander – 70 ед.;

5. TOYOTA Land Cruiser Prado – 63 ед.

Напомним, украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с сентябрем 2022 г. регистрации таких авто увеличились на 34%.

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