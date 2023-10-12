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ТОП-5 легковушек в частном и корпоративном секторах авторынка
В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 3,9 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,8 тыс. машин приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
"По сравнению с сентябрем 2022 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 57%, а в корпоративном – почти вдвое", констатируют аналитики.
По их данным, покупая новые легковые авто в сентябре частные покупатели предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на наш Telegram канал
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 306 ед.;
2. TOYOTA RAV-4 – 241 ед.;
3. MAZDA CX5 – 152 ед.;
4. HYUNDAI Tucson – 144 ед.;
5. SUZUKI Vitara – 116 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. RENAULT Duster – 325 ед.;
2. SKODA Octavia – 99 ед.;
3. TOYOTA RAV-4 – 85 ед.;
4. MITSUBISHI Outlander – 70 ед.;
5. TOYOTA Land Cruiser Prado – 63 ед.
Напомним, украинский автопарк в сентябре пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с сентябрем 2022 г. регистрации таких авто увеличились на 34%.
Источник фото: ua.depositphotos.com