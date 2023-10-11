Какие гибридные авто самые популярные среди украинцев

За девять месяцев 2023 года автопарк Украины пополнили около 12 тысяч гибридных легковых авто. Лидером рынка новых гибридов стал автомобиль Toyota RAV-4.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что количество зарегистрированных гибридных автомобилей на украинском рынке на 42% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021 года.

При этом доля новых авто из этого количества составляла 65%.

Как отметили в "Укравтопроме", на рынке новых легковых автомобилей "гибриды" охватили 18% продаж.

Лидером рынка новых гибридов стал автомобиль TOYOTA RAV-4 (1447 шт.)

Второй по популярности – MERCEDES-BENZ GLE (599 шт.)

Третий результат у гибридного NISSAN Qashqai (572 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (474 шт.)

Также в лидерской тройке Toyota Prius (355 шт.) и FORD C-Max Hybrid (330 шт.)

Напомним, в течение сентября украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Первенство на рынке новых авто продолжает удерживать TOYOTA .