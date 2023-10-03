Які нові авто купували українці у вересні: ТОП-5 марок

Протягом вересня українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів. Титул бестселера місяця отримав RENAULT Duster.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%.

"Водночас у порівнянні з серпнем поточного року ринок дещо охолонув (-2%)", - констатують аналітики.

За їхніми даними, першість на ринку нових авто продовжує утримувати TOYOTA.

"За місяць в Україні було зареєстровано 960 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові Тойоти збільшився на 43%", - підкреслили в "Укравтопромі".

Другий результат у VOLKSWAGEN – 653 авто, що утричі більше, ніж торік.

На третьому місці BMW – 492 од. (+97% до вересня 2022р.).

Замикають лідерську п’ятірку SKODA – 464 од. (+49% ) та RENAULT – 447 од. (+185%).

Титул бестселера вересня дістався автомобілю RENAULT Duster – 407 реєстрацій.

"Всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підсумували в "Укравтопромі".

Нагадаємо, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW, що є рекордним показником для українського авторинку.

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