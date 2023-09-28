Українці придбали рекордну кількість нових BMW

З січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW, що є рекордним показником для українського авторинку.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там зауважують, що в Україні ще ніколи не продавали стільки нових BMW.

Так, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW.

"Цей показник є рекордним для німецької преміальної марки – ніколи за аналогічний період року попит на «баварців» не досягав такої позначки", - підкреслюють в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, найближчий результат до цьогорічного показника BMW досягала у 2017 році, коли за перші 8 місяців було продано 1952 нових авто.

"Отже, в цьому році минулий рекорд був перевищений на 43%, а BMW увійшла до ТОП-5 марок українського ринку нових легковиків", - констатують аналітики.

Вони додають, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року попит на нові BMW збільшився майже втричі.

Бестселером марки цьогоріч на українському ринку став кросовер BMW X5.

Зауважимо, з початку року український автопарк поповнили 165,2 тис. легкових авто. З них 23% нових та 77% вживаних. Найбільша кількість вживаних авто (44,7 тис. од.) були виготовлені в Німеччині, а найпопулярнішим імпортованим автомобілем з пробігом німецького походження став VOLKSWAGEN Golf.