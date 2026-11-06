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Світові ціни на рис злетіли на тлі посухи в Азії: що відбувається на ринку

рис
Рис стає дорожчим на тлі посухи

Світові ціни на рис піднялися до найвищого рівня за два роки на тлі посухи в країнах Південної та Південно-Східної Азії, спричиненої явищем Ель-Ніньо. Експортна ціна тайського білого рису досягла $499 за тонну.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Зерновї біржі".

Зокрема, експортна ціна на тайський білий рис із вмістом 5% дроблених зерен зросла до $499 за тонну - найвищого показника з грудня 2024 року. Водночас ф’ючерси на необрушений рис на Чиказькій товарній біржі (CBOT) за рік подорожчали на 80%. Така динаміка контрастує із ситуацією на ринках інших зернових: пшениця та кукурудза продовжують дешевшати.

Основною причиною зростання цін стала посуха в Південній та Південно-Східній Азії - регіонах, на які припадає близько половини світового виробництва рису. Особливе занепокоєння викликає ситуація в Індії, найбільшому експортері цієї культури у світі. Нестача опадів може призвести до скорочення врожаю та, відповідно, обмежити експортні можливості країни.

За прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), у 2026/27 маркетинговому році світове виробництво рису може вперше за останнє десятиліття продемонструвати зниження. Подібні очікування має і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), яка також прогнозує скорочення обсягів виробництва.

За оцінками FAS USDA, у Таїланді найбільше від несприятливих погодних умов може постраждати міжсезонний урожай рису. Його вирощування значною мірою залежить від зрошення, тому дефіцит води здатен знизити обсяги виробництва вже в наступному циклі.

Нестача вологи в Індії та інших азійських країнах посилює ризики для імпортерів, особливо тих, хто значною мірою залежить від постачання рису з Південно-Східної Азії. Наслідки вже відчутні на окремих внутрішніх ринках. Зокрема, на Філіппінах, одному з найбільших імпортерів рису у світі, у жовтні ціни на цю культуру були на 21% вищими, ніж за аналогічний період 2025 року.

Подальше подорожчання рису може посилити інфляційний тиск у країнах Азії, Африки та Близького Сходу, де він є одним з основних продуктів харчування. У найближчі місяці ситуація на світовому ринку залежатиме насамперед від погодних умов, фактичних обсягів нового врожаю та експортної політики провідних країн-виробників.

Нагадаємо, раніше Dilo писало, що ціни на продукти у світі продовжують зростати через перебої з морськими перевезеннями, воєнні ризики, посуху та дорожчі енергоносії. Зокрема, ціни на пшеницю вже зросли більш ніж на 30%, а подорожчання пального, добрив і фрахту додатково збільшує витрати виробників та експортерів.

Автор:
Ольга Опенько

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