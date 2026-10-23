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Гречка по 100 грн за кілограм: чому дорожчає крупа та чого чекати українцям

гречка
Гречка в Україні подорожчала вдвічі

Гречка в українських магазинах за рік подорожчала приблизно вдвічі, а в окремих торговельних мережах кілограм крупи коштує понад 100 грн. Причинами стали скорочення площ під посівами, зростання витрат аграріїв і невеликі перехідні запаси. 

Як пише Dilo, про це інформує "Уніан".

Гречка стала дорожчою

За останній рік вартість гречки в українських торговельних мережах зросла приблизно вдвічі. Подорожчання відбувалося нерівномірно, а ціни залежать від виробника, фасування та магазину.

За даними моніторингу роздрібних цін, у вересні 2025 року кілограм гречки коштував близько 38 грн, а в середині вересня 2026-го — вже 109 грн.

Восени ситуацію додатково ускладнили російські атаки на складську інфраструктуру торговельних мереж. Перебої змусили змінювати логістичні маршрути, що підвищило витрати на доставку. На тлі новин про можливі проблеми з постачанням покупці почали активніше запасатися крупою, посилюючи ажіотажний попит.

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що в жовтні середня роздрібна ціна гречки становила 82–85 грн за кілограм. У вересні показник був на рівні близько 75 грн, тобто за місяць крупа подорожчала приблизно на 11–12%.

Зростання цін помітне і на гуртовому ринку. Станом на 9 жовтня тонна гречки коштувала близько 41 тис. грн - на 21% більше, ніж місяцем раніше, і приблизно вдвічі дорожче, ніж рік тому.

Причини здорожчання

Однією з головних причин подорожчання стало скорочення площ, відведених під гречку. За оцінкою УКАБ, цьогоріч вони становили близько 48,6 тис. га — приблизно на 17% менше, ніж роком раніше.

За даними УКАБ, станом на 19 жовтня аграрії зібрали 57,3 тис. тонн гречки з 45,9 тис. га, що становить майже 95% засіяних площ. Очікуваний валовий збір оцінюють у 60–63 тис. тонн. Це приблизно на 15% менше, ніж торік. Середня врожайність, за попередніми оцінками, становить близько 12,5 центнера з гектара.

Такі показники не створюють передумов для швидкого здешевлення крупи. Навіть після завершення збирання нового врожаю пропозиція залишатиметься обмеженою, а витрати виробників - високими.

Чи подешевшає гречка?

Вартість крупи залежить не лише від завершення жнив, а й від обсягів урожаю, залишків попередніх сезонів, витрат на переробку та доставку, а також поведінки покупців.

За оцінкою УКАБ, обмежена пропозиція та зростання собівартості виробництва й надалі тиснутимуть на ринок. Міністерство аграрної політики, зі свого боку, очікує, що збільшення виробництва порівняно з минулим роком і скорочення споживання допоможуть збалансувати ситуацію.

Розбіжності в оцінках урожаю та запасів свідчать, що остаточна картина залежатиме від фактичних обсягів виробництва й попиту. 

Нагадаємо, аграрний сектор України за підсумками 2025 року продемонстрував позитивну динаміку у вирощуванні зернових. Обсяг виробництва зернових та зернобобових культур зріс на 8,2% порівняно з попереднім роком, сягнувши позначки у 61,04 млн тонн.

Зауважимо, як заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський врожай гречки в Україні в 2025 році був на 15% нижчий, ніж роком раніше, що не є проблемою для внутрішнього ринку, проте призведе до росту цін через ажіотажний попит, спровокований ЗМІ.

Він нагадав, що ажіотажний попит на гречку, жито й інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.

Автор:
Ольга Опенько

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