В Україні падають ціни на ячмінь: скільки платять переробники та експортери

За перші 19 днів жовтня 2026 року Україна експортувала 25 тисяч тонн ячменю. Від початку 2026/27 маркетингового року експорт становив 473 тисячі тонн проти 1,03 млн тонн за аналогічний період попереднього сезону.

Як пише Dilo, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

На тлі слабкого попиту покупці скорочують закупівлі, а ціни на фуражний ячмінь знижуються.

Скільки платять за ячмінь

Експортні ціни попиту на фуражний ячмінь становлять 6500–7000 грн/т, або $140–150/т, з доставкою до портів Дунаю. Однак кількість покупців обмежена, а доставка з різних регіонів України коштує 2500–3500 грн/т. Через це постачання з центральних і північних областей стає економічно невигідним.

Переробники знизили закупівельні ціни на фуражний ячмінь до 5000–5500 грн/т з доставкою на підприємство та купують зерно обмеженими партіями.

На ринку інших кормових компонентів також знижуються ціни: фуражну кукурудзу пропонують по 4500–5000 грн/т з доставкою до елеватора, соняшниковий жом — по 4000–4500 грн/т на умовах FCA-завод.

Чому попит слабшає

У вересні внутрішній попит з боку переробників частково компенсував низький експортний попит на фуражний ячмінь. Однак збільшення пропозиції кукурудзи та соняшнику призвело до падіння цін на цю сировину, що посилило тиск на вартість ячменю.

Солодові заводи обмежили закупівлі ярого пивоварного ячменю за ціною 6700–6800 грн/т з доставкою на підприємство. Деякі з них тимчасово припинили приймання через нестачу вільних складських приміщень.

Прогноз експорту українського ячменю на поточний сезон становить 2,5–3 млн тонн.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Україна експортувала 3,04 млн тонн агропродукції - на 41,5% більше, ніж місяцем раніше. Найбільше зросли поставки зернових, олійних культур та продуктів їх переробки