Понад 3 млн тонн за місяць: Україна суттєво збільшила експорт агропродукції

У вересні 2026 року Україна експортувала 3,04 млн тонн агропродукції - на 41,5% більше, ніж місяцем раніше. Найбільше зросли поставки зернових, олійних культур та продуктів їх переробки. Зокрема, експорт пшениці за місяць збільшився майже на 79%, а макухи олійних культур - на 83,4%.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Експорт агропродукції України різко зріс

На зернові, олійні культури, рослинні олії та макухи припало близько 2,65 млн тонн експорту, або 87,2% від загального обсягу. Для порівняння, у серпні частка цих категорій становила 83,1%.

Найпомітніше зріс експорт зернових - на 50,4%, до 1,49 млн тонн. Ключовим драйвером стала пшениця: її поставки збільшилися з 612,7 тис. тонн у серпні до 1,09 млн тонн у вересні. Таким чином, за місяць експорт пшениці зріс на 78,6%.

Водночас обсяги експорту кукурудзи майже не змінилися й становили 306,8 тис. тонн. Поставки ячменю зросли на 16,9% - до 80,3 тис. тонн.

Ріпак залишається основним в експорті

Експорт олійних культур у вересні зріс до 494,5 тис. тонн. Найбільшу частку в ньому становив ріпак - 428,7 тис. тонн, що на 46,5% більше за серпневий показник.

Поставки сої також продемонстрували позитивну динаміку: її експорт зріс на 24,3% - до 36,2 тис. тонн.

Загальний експорт рослинних олій у вересні становив 323,5 тис. тонн, збільшившись на 15,8% порівняно із серпнем.

При цьому поставки соняшникової олії практично не змінилися - 146,6 тис. тонн. Натомість експорт ріпакової олії зріс на 61,9% - до 154,5 тис. тонн.

Експорт макухи зріс більш ніж на 80%

Найбільшу місячну динаміку серед основних категорій агроекспорту продемонструвала макуха олійних культур. У вересні її поставки зросли на 83,4% - до 343,4 тис. тонн.

Основний приріст забезпечила соняшникова макуха: її експорт збільшився у 2,6 раза, до 285,4 тис. тонн.

Водночас поставки соєвої макухи скоротилися на 24,9% - до 58 тис. тонн.

Таким чином, у вересні основне зростання українського агроекспорту припало на зернові, ріпак, ріпакову олію та продукти переробки олійних культур.

Нагадаємо, ф'ючерси на пшеницю демонструють зростання третій день поспіль. Це відбувається на тлі заяв Росії про можливу ескалацію бойових дій, що створює ризики подальших перебоїв зі світовими постачаннями зерна через Чорне море.