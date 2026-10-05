Світові ціни на пшеницю стрімко зростають через погрози Росії посилити удари по Україні

Ф'ючерси на пшеницю демонструють зростання третій день поспіль. Це відбувається на тлі заяв Росії про можливу ескалацію бойових дій, що створює ризики подальших перебоїв зі світовими постачаннями зерна через Чорне море.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Найактивніший контракт на пшеницю в Чикаго в понеділок піднявся в ціні на 1% перед тим, як дещо скоригувати показники. Наразі зерно переживає найтривалішу серію подорожчання за останній місяць.

Зростання котирувань почалося після недільного звернення Міністерства оборони РФ, у якому російський уряд пригрозив посилити удари по інфраструктурі України.

З липня постачання пшениці з Чорного моря — одного з ключових торговельних коридорів для агропродукції у світі — вже зазнають серйозних обмежень.

Будь-яка нова ескалація конфлікту здатна завадити зусиллям Туреччини щодо захисту зернових постачань у регіоні.

На думку аналітиків CRM AgriCommodities, посередництво Туреччини з часом може відновити експорт, проте досягнення домовленостей може розтягнутися на місяці.

У п'ятничній записці експерти зазначають, що реальний прогрес у переговорах згодом зніме премію за ризик, тоді як нові перебої продовжуватимуть підтримувати високі ціни на ринку.

Нагадаємо, найбільшого удару від зернової кризи зазнає Азія, куди чорноморське зерно практично не надходить. Наприклад, Індонезія у вересні скоротила імпорт з цього регіону до мінімальних показників. Місцеві борошномели змушені переорієнтовуватися на ринки Аргентини та Австралії, сплачуючи за сировину на чверть більше порівняно з минулорічними цінами на чорноморську пшеницю.