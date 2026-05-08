Агропродукція формує більш ніж половину експорту України: для виробників відкриті 23 нові ринки

Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки, постачаючи на глобальні ринки пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію та сою. Сільськогосподарська продукція наразі формує 56% загального експорту країни, що становить 17% ВВП. Обсяг аграрного експорту перевищує 22,5 млрд доларів. Україна відкрила 23 нові ринки для реалізації вітчизняної агропродукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Для розширення присутності вітчизняних виробників держава спільно з бізнесом зосередиться на узгодженні ветеринарних і санітарних вимог, проходженні необхідних аудитів, визнанні української системи контролю та дипломатичному супроводі переговорного процесу.

Про це йшлося під час наради щодо розширення географії та відкриття доступу до ключових світових ринків для українських виробників під головуванням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Розширення географії та нові ринки

Держава спільно з бізнесом працює над відкриттям понад 300 нових експортних напрямків. У 2025 році було відкрито 19 нових ринків, а у 2026 році цей список поповнили Алжир, Кот-д’Івуар, Грузія та В’єтнам. Пріоритетними напрямами для подальшого просування визначено ринки Японії, Саудівської Аравії, Південної Кореї, США та В’єтнаму.

Орієнтація на додану вартість

Ключовим завданням економічної дипломатії є перехід від експорту сировини до поставок товарів із високою доданою вартістю.

"Для українського виробника відкритий ринок – це нові контракти, стабільні поставки і можливість нарощувати виробництво в Україні. Наш пріоритет - ринки, де українська продукція з вищою доданою вартістю може бути конкурентною: птахівництво, свинарство, переробка, готові харчові товари", – зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Наразі вже є практичні досягнення у напрямку розширення ринків, зокрема:

відновлено доступу "Миронівської птахофабрики" до ринку Саудівської Аравії;

закріплено річні квоти на поставку м’яса птиці до ЄС обсягом 120 тис. тонн;

проведено перший дистанційний аудиту Європейською Комісією для експорту термічно обробленої свинини.

Подальші плани

Крім того триває робота над ратифікацією Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, що дозволить лібералізувати торгівлю цукром. Також обговорюється відкриття ринків Європейського Союзу та Молдови для інкубаційних яєць, експорт біометану та збереження спрощеного доступу до ринків Великої Британії. Процес розширення присутності включає узгодження санітарних вимог, проходження аудитів та визнання української системи контролю на міжнародному рівні.

Нагадаємо, у квітні 2026 року обсяг експорту продукції агропромислового комплексу становив 5,7 млн т. Цей показник на 2,8% перевищує дані попереднього місяця. Основним фактором зростання стала активізація відвантажень зернових культур, передусім пшениці.