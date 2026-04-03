Український агробізнес отримає доступ до ринку В’єтнаму: яка продукція піде на експорт

зустріч української і в’єтнамської делегацій
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук здійснив робочий візит до В’єтнаму / Держпродспоживслужба

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук провів робочий візит до В’єтнаму. Основна мета поїздки — погодження умов для експорту української аграрної продукції та встановлення прямих контактів між підприємцями двох країн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Фітосанітарні та ветеринарні домовленості

Сторони розпочали процес узгодження вимог для постачання українських товарів. Наразі робота ведеться за такими напрямами:

  • експорт яблук — матеріали для аналізу фітосанітарного ризику передано в’єтнамській стороні; 
  • продукція тваринного походження — триває погодження сертифікатів на яйця та яєчні продукти; 
  • м’ясний сектор — обговорено умови відкриття ринку для свинини та м’яса птиці; 
  • біобезпека — вивчення досвіду компанії AVAC Vietnam щодо використання вакцин проти африканської чуми свиней.

Результати для експортерів

У межах візиту відбувся В’єтнамсько-український бізнес-форум, організований National Association of Entrepreneurship. Представники приватного сектору обговорили: конкретні запити в’єтнамського ринку, рішення для морської та авіаційної логістики, а також механізми підписання прямих контрактів.

За підсумками зустрічей із В’єтнамською торгово-промисловою палатою досягнуто згоди про підготовку візиту в’єтнамських підприємців до України. В’єтнамська сторона підтвердила готовність сприяти українським компаніям у виході на ринок Південно-Східної Азії. Системна робота над технічними регламентами триває на рівні компетентних органів обох держав.

Раніше повідомлялося, що Україна проходить міжнародний аудит Департаментом навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Великої Британії та Північної Ірландії (Defra) у межах якого фахівці оцінюють систему контролю безпечності яловичини.

Автор:
Тетяна Ковальчук