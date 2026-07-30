Київ готує матеріальний та продовольчий резерв на осінь і зиму

Київ готується до зими та можливих надзвичайних ситуацій. Міська влада формує нові запаси продуктів і налаштовує чітку роботу всіх екстрених служб.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Як повідомив заступник голови КМДА Олег Куявський під час засідання Координаційної ради з питань продовольчої безпеки та оперативного життєзабезпечення населення, місто завчасно відпрацьовує алгоритми взаємодії для максимально швидкої допомоги киянам у разі кризових подій.

"Місто системно готується до осінньо-зимового періоду, враховуючи всі можливі сценарії. Наше завдання – завчасно сформувати необхідний матеріальний резерв, забезпечити продовольчу безпеку киян і відпрацювати чіткі алгоритми взаємодії всіх служб, щоб у разі надзвичайної ситуації допомога надходила людям максимально швидко", – зазначив Куявський.

Протягом найближчих 1–1,5 місяця Гуманітарний штаб Києва має закупити та укомплектувати додаткові продовольчі набори (індивідуальні добові раціони), які стануть запасом для використання в умовах надзвичайних ситуацій. Під час формування резерву врахували пропозиції громадськості та волонтерів, які мають практичний досвід роботи в кризових умовах.

Паралельно у місті переглянули та уточнили логістичні ланцюжки з постачання харчових продуктів, питної води і предметів першої необхідності. Надалі столична влада планує збільшити фінансування заходів із продовольчої безпеки.

За даними КМДА, Гуманітарний штаб Києва продовжує працювати в режимі кризового реагування. Упродовж січня – липня 2026 року місто передало постраждалим та соціальним закладам близько 100 тонн продовольства, 500 тисяч товарів першої необхідності (ліхтарі, павербанки тощо), 979 джерел енергопостачання, а також розподілило 250 тисяч "теплих пакунків" для вразливих категорій населення.

Нагадаємо, уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень. Ці кошти спрямують на придбання комплектуючих, а також на проведення монтажних і будівельних робіт.