Столиця готується до зими: Київрада затвердила план енергостійкості

Київрада на позачерговому засіданні підтримала план енергостійкості столиці - документ передбачає першочергові заходи для безпечного початку наступного опалювального сезону та потребує підтримки держави у фінансуванні, обладнанні та законодавчих змінах.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Енергостійкість Києва

Рішення підтримали 92 депутати.

"І ми повинні реалізувати заходи цього плану. Зокрема, першочергові, необхідні для початку наступного опалювального сезону. Києву для цього обов’язково потрібна й підтримка держави. У фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами. А також щодо вдосконалення законодавчої бази та нормативної документації. Щоб мінімізувати терміни бюрократичних процедур та зробити максимально оперативним виконання робіт, аби столиця пройшла наступну зиму", – написав Віталій Кличко.

Мер подякував депутатам, які взяли участь у позачерговому засіданні та ухвалили план енергостійкості столиці.

Про план енергостійкості столиці

Документ передбачає першочергові заходи з відновлення пошкодженого обладнання, розвиток розподіленої генерації, резервних систем енергопостачання та теплопостачання.

План сформований на основі аналізу викликів цієї зими, з урахуванням масштабних обстрілів критичної інфраструктури та особливостей централізованої системи теплопостачання Києва. Він структурований за принципом пріоритетності та наявності ресурсів, щоб забезпечити реалізацію найбільш критичних заходів у максимально короткі терміни.

Столична влада вже розпочала виконання невідкладних заходів, водночас план потребує додаткового фінансування, обладнання та законодавчої підтримки від держави. Крім того, Київ співпрацює з міжнародними партнерами для залучення допомоги та вдосконалення нормативної бази для прискорення процедур.

План енергостійкості столиці охоплює комплекс дій, спрямованих на підвищення стійкості Києва до кризових ситуацій та забезпечення безперебійного функціонування енергетичної та теплової інфраструктури для мешканців міста.

Нагадаємо, уряд представив комплексні плани стійкості регіонів і міст на 216,32 млрд грн для захисту інфраструктури та безперебійного тепла, води та енергопостачання під час війни.

Додамо, що Свириденко також зазначала, що поряд із відновленням столиці має бути розроблений план децентралізованого теплопостачання, зокрема для Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5, щоб підвищити стійкість міста.