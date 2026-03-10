Столица готовится к зиме: Киеврада утвердил план энергостойкости

Киевсовет на внеочередном заседании поддержал план энергостойкости столицы - документ предусматривает первоочередные меры по безопасному началу следующего отопительного сезона и нуждается в поддержке государства в финансировании, оборудовании и законодательных изменениях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Энергостойкость Киева

Решение поддержали 92 депутата.

"И мы должны реализовать мероприятия этого плана. В частности, первоочередные, необходимые для начала следующего отопительного сезона. Киеву для этого обязательно нужна и поддержка государства. В финансировании, в помощи оборудованием и другими ресурсами. А также по усовершенствованию законодательной базы и нормативной документации. Чтобы минимизировать сроки бюрократических процедур и максимально оперативно выполнить работы, чтобы столица успешно пережила следующую зиму", – написал Виталий Кличко.

Мэр поблагодарил депутатов, которые приняли участие во внеочередном заседании и приняли план энергостойкости столицы.

О плане энергостойкости столицы

Документ предусматривает первоочередные меры по восстановлению поврежденного оборудования, развитию распределенной генерации, резервных систем энергоснабжения и теплоснабжения.

План сформирован на основе анализа вызовов этой зимой с учетом масштабных обстрелов критической инфраструктуры и особенностей централизованной системы теплоснабжения Киева. Он структурирован по принципу приоритетности и наличию ресурсов, обеспечивающих реализацию наиболее критических мер в максимально короткие сроки.

Столичная власть уже приступила к выполнению неотложных мер, в то же время план нуждается в дополнительном финансировании, оборудовании и законодательной поддержке от государства. Кроме того, Киев сотрудничает с международными партнерами по привлечению помощи и совершенствованию нормативной базы для ускорения процедур.

План энергостойкости столицы включает комплекс действий, направленных на повышение устойчивости Киева к кризисным ситуациям и обеспечение бесперебойного функционирования энергетической и тепловой инфраструктуры для жителей города.

Напомним, правительство представило комплексные планы устойчивости регионов и городов на 216,32 млрд грн для защиты инфраструктуры и бесперебойного тепла, воды и энергоснабжения во время войны.

Свириденко также отмечала, что наряду с восстановлением столицы должен быть разработан план децентрализованного теплоснабжения, в частности Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5, чтобы повысить устойчивость города.