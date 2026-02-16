Запланована подія 2

Энергостойкость при отключениях: правительство ввело новые льготные кредиты

Энергоэффективность
Государство компенсирует до 70% стоимости солнечных станций и генераторов / Pixabay

Правительство расширяет программы энергоподдержки многоквартирных домов и частных домов, чтобы обеспечить стабильное электропитание во время отключений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Льготные кредиты для энергетической автономности

  • Энергоподдержка для ОСМД и ЖСК

Программа обеспечивает бесперебойную работу многоквартирных домов, поддерживая функционирование лифтов, насосов, систем отопления и водоснабжения, а также освещение даже при отключении электроэнергии.

Получить льготный кредит от 0% можно в любом из 43 банков-партнеров программы "5-7-9%". Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн грн, а срок его погашения – до 3 лет.

Государство компенсирует до 50% от стоимости генератора и до 70% от стоимости солнечной электростанции или теплового насоса. Поддержка распространяется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, солнечные электростанции и тепловые насосы.

  • Энергоподдержка для частных домов

Владельцы частных домов и таунхаусов могут воспользоваться льготным кредитом от 0% в любом банке-партнере для приобретения оборудования, обеспечивающего автономное электропитание жилья. Государство компенсирует до 30% стоимости кредита в зависимости от комплектации системы.

Максимальная сумма кредита составляет до 480 тысяч гривен, а срок погашения – до 10 лет. Поддержка распространяется на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы и солнечные электростанции в составе автономной системы.

Напомним, 29 января Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СветДом", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.

Автор:
Ольга Опенько