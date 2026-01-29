Программа "СвітлоДім": правительство направило 800 млн в поддержку ОСМД

Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СвітлоДім", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Энергетическая безопасность многоквартирных домов

Средства были направлены Министерству развития общин и территорий в рамках мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Целью программы является повышение энергетической устойчивости жилищного фонда и обеспечение базовой энергетической безопасности граждан.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Киндратива, одной из ключевых задач правительства является обеспечение стабильного электропитания для жильцов многоквартирных домов, особенно в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

Получателями помощи определены совладельцы многоквартирных домов, от имени которых действуют Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), управляющие многоквартирных домов любой формы собственности, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы. На первом этапе программа "СвітлоДім" будет действовать в Киеве и Киевской области.

Финансирование предоставляется на безвозвратной основе из резервного фонда государственного бюджета.

О программе "СвітлоДім"

Правительство запустило программу "СвітлоДім", которая предусматривает государственную помощь на сумму от 100 до 300 тыс. грн для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, а также управителей многоквартирных домов. Программа направлена на приобретение энергооборудования для обеспечения автономного электропитания при длительном отключении.

Программа позволяет гарантировать стабильную работу ключевых систем жизнеобеспечения: водоснабжения, лифтов, освещения, связи и тепла, особенно в период отопления.

Размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов. Средства можно использовать для приобретения: