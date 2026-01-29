- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Программа "СвітлоДім": правительство направило 800 млн в поддержку ОСМД
Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СвітлоДім", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
Энергетическая безопасность многоквартирных домов
Средства были направлены Министерству развития общин и территорий в рамках мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Целью программы является повышение энергетической устойчивости жилищного фонда и обеспечение базовой энергетической безопасности граждан.
По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Киндратива, одной из ключевых задач правительства является обеспечение стабильного электропитания для жильцов многоквартирных домов, особенно в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.
Получателями помощи определены совладельцы многоквартирных домов, от имени которых действуют Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), управляющие многоквартирных домов любой формы собственности, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы. На первом этапе программа "СвітлоДім" будет действовать в Киеве и Киевской области.
Финансирование предоставляется на безвозвратной основе из резервного фонда государственного бюджета.
О программе "СвітлоДім"
Правительство запустило программу "СвітлоДім", которая предусматривает государственную помощь на сумму от 100 до 300 тыс. грн для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, а также управителей многоквартирных домов. Программа направлена на приобретение энергооборудования для обеспечения автономного электропитания при длительном отключении.
Программа позволяет гарантировать стабильную работу ключевых систем жизнеобеспечения: водоснабжения, лифтов, освещения, связи и тепла, особенно в период отопления.
Размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов. Средства можно использовать для приобретения:
- бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
- инверторов;
- аккумуляторов;
- блоков управления высоковольтными батареями;
- солнечных панелей.