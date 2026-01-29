- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве без тепла остаются 454 жилых дома: большинство — на Троещине
В столице без теплоснабжения остаются 454 жилых дома, подавляющая часть из которых расположена в Деснянском районе.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует городской голова Владимир Кличко.
За текущий день коммунальные службы подключили к отоплению первые более 100 домов на Троещине.
"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян", - подчеркнул он.
Что происходит на Троещине
В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.
При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.
Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, теплоснабжение на Троещине может начать восстанавливаться с 1 февраля.