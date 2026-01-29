Запланована подія 2

В Киеве без тепла остаются 454 жилых дома: большинство — на Троещине

отопление, коммунальные услуги, долги
Троещина без отопления / Freepik

В столице без теплоснабжения остаются 454 жилых дома, подавляющая часть из которых расположена в Деснянском районе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует городской голова Владимир Кличко.

За текущий день коммунальные службы подключили к отоплению первые более 100 домов на Троещине.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян", - подчеркнул он.

Что происходит на Троещине

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко,  теплоснабжение на Троещине может начать восстанавливаться с 1 февраля.

Автор:
Ольга Опенько