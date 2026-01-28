Что со светом и теплом на Троещине: интервью с руководителем района Бахматовым

В Деснянском районе Киева продолжается один из острейших гуманитарных кризисов этой зимой — сотни домов остались без тепла на фоне массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. В условиях морозов и длительных отключений проблема отопления выходит далеко за пределы локальной аварии и превращается в системный вызов для города.

При этом в районе проживает почти полмиллиона человек — столько же, сколько в областных центрах типа Винницы, Хмельницкого, Житомира или Полтавы. О масштабах кризиса, отсутствии резервных решений и ограниченных полномочиях районных властей в интервью для Delo.ua рассказал глава Деснянского района Максим Бахматов.

Скажите пожалуйста, как вы можете описать ситуацию в районе? Сколько сейчас домов без света и тепла?

- Без тепла - 100% Троещины, это около 700 домов. С учетом происходящего со вчера стало получше со светом. У меня сейчас в кабинете свет есть – это впервые за две недели.

Есть сообщения о том, что в отдельных столичных домах раздались трубы. В районе были такие случаи?

– Мы все вовремя сливаем – уже четыре раза перезапускали всю систему отопления. На 99% у нас все было сделано безупречно. Только на Лесном массиве есть конструктивные особенности домов, где много вентиляционных окон и неотапливаемые подъезды. Там, где не слили воду до конца, могло что-то порвать. Именно с этим у нас все прекрасно.

Мог ли район, по вашей оценке избежать ситуации, которая сложилась?

— В условиях ракетных обстрелов по ТЭЦ этого невозможно было избежать. Но через четыре года можно было построить какую-то децентрализованную альтернативу, чтобы иметь резерв. В Житомире построили ТЭЦ на соломе, которая выдает 5 МВт — достаточно, чтобы обеспечить теплом 40% города. У нас ничего подобного нет. Хотя всюду это делается.

У нас 40% домов с газом, так что теоретически там, где есть газ, можно строить небольшие газовые котельные. Да, это трудно, да, есть законодательные ограничения, но сейчас у нас просто нет отопления.

Пункт несокрушимости на Троещине. Фото: Максим Бахматов

Вы рассматривали какие-либо конкретные технические решения? Вы раньше говорили, что поднимали этот вопрос с лета 2025 года.

— Калькуляция здесь очень проста: 1 МВт энергии стоит $0,5–1,5 млн. Если нашему району нужно условно 200 МВт, и если бы мы строили по 50 МВт ежегодно, условно имея $50 млн, — у нас сейчас было бы минимум 30–40% от потребности в расходах в 2 млрд грн в год. Для Киева 2 млрд грн – это мизер. В городском бюджете ежегодно остается неиспользованными 15–20 млрд. грн.

Вы, как председатель района, имеете полномочия по развитию распределенной генерации?

– Полномочий у меня очень много, но денег нет. Все деньги в КГГА или в коммунальных предприятиях: «Киевтеплоэнерго», «Киевводоканал», а также управляющие коммунальные предприятия напрямую подчинены мэру. Я могу только смотреть, как они работают. Доступа в бюджет у меня нет.

А что вы тогда можете сделать как глава района?

— По показателям благоустройства, уборки, обслуживания жилищного фонда мы были №1 в Киеве до всех этих событий. Даже в столь тяжелом положении можно делать очень хорошие вещи: бороться с незаконной торговлей и т.д. В районе мы это успешно делаем. Но стратегические вещи, касающиеся планирования и развития, можно делать только тогда, когда есть полномочия и бюджет. Если этого нет, тебя всегда будет останавливать коррупционная составляющая КГГА, нежелание, неэффективность. Здесь можно только усиливать давление общины и медиа, чтобы что-то сдвинуть. В других случаях им все равно.

Состояние на Троещине критическое — район уже две недели без тепла. / Максим Бахматов

Что районные власти делают сейчас, уже во время чрезвычайной ситуации?

— Мы активно сотрудничаем с ГСЧС, государственными властями, к нам приезжала премьер-министр. Также сотрудничаем с Красным Крестом, World Central Kitchen и т.д. То есть, все не городские организации активно с нами работают.

27 января мы получили первые два больших генератора для школ, где есть большие пункты обогрева. В ближайшее время ожидаем еще 5-6. Кроме того, у нас работают пять мобильных котельных, но, чтобы сделать полноценные пункты обогрева, нам нужны еще генераторы, потому что котельные дают только тепло.

Но все это произошло только сейчас после катастрофы. А мы живем в состоянии полномасштабного вторжения уже четыре года и 11 лет — в состоянии войны, и что будет происходить и куда будут бить, всем было ясно. ТЭЦ-6 никуда не девается, она как была, да, дай Бог, и будет, но уже нужно быть готовыми к следующему отопительному сезону. Мы проживем этот месяц, а дальше нужно будет понимать, что будет в отопительном сезоне 2026-2027 годов.

14 января президент объявил о чрезвычайном положении в энергетике. Руководителем штаба по ликвидации последствий был назначен Денис Шмигаль. Вы как-то общаетесь с этим штабом? Почувствовали ли изменения?

— Мы коммуникировали с премьер-министром, и по ее приезде нам стали больше давать электроэнергии, потому что у нас нет отопления. В общем, состояние критическое — господин Шмигаль это все описал. Но к критическому состоянию в энергетике добавилось еще и критическое состояние в отоплении.

Как происходит распределение энергетического оборудования, поступающего как гуманитарная помощь? Есть ли процедура подачи заявок?

– Все формальные вещи – письма, запросы – мы сделали еще осенью прошлого года. Кроме того, наша ОО "Офис трансформации" подготовила отдельную аналитику, которая показала, что Киев не готов к "апокалипсису". С августа я спрашиваю у КГГА, что мы будем делать, и все это фиксирую в протоколах. Но реакции от КГГА нет. Последние три недели мы готовились к состоянию, которое сейчас происходит, и также не было реакции на мои письменные обращения. Как все это распределяется? Каким-то образом. Каким именно – неизвестно.

Внутри пункта обогрева. Фото: Максим Бахматов

Вы видите пути, позволяющие нормализовать ситуацию или хотя бы приблизить ее к нормальной?

– Что такое нормализовать? Дать отопление полмиллиона человек — это и есть нормализация. "Апокалипсис" такого уровня, когда у тебя в квартире -15°C или -20°C и нет отопления, ужаснее уже быть не может. Улучшить ситуацию может только восстановление отопления или изменение климата. И то, и другое очень сложно.

А какие вы вообще видите выходы? Что вы сейчас делаете?

- Я могу спасти людей в центрах обогрева, могу спасти детей. Мы вывозим маломобильных людей, людей с инвалидностью, ветеранов русско-украинской войны. Помогаем им переехать в пансионаты в более комфортные условия и организовываем обогрев и питание. Мы все это делаем. Единственное, за что мы должны бороться, это повышение температуры в местах пребывания людей. В том месте, где есть человек, должен быть +10–15°C, желательно – +20°C.

Бизнес сейчас вообще работает в районе?

— Да, бизнес работает и предприятия нам помогают. Из 150 пунктов несокрушимости примерно треть — это частные инициативы.

В районе действуют мобильные кухни. Фото: Максим Бахматов

Вы раньше говорили, что бизнес ожидал, пока правительство объявит чрезвычайное положение. Вам удалось договориться с ними?

— В общем, мы с бизнесом договорились, и все они с 8:00 до 20:00 работают как пункты обогрева. Но если мы хотим, чтобы в условном "Проспекте" или "Эпицентре" круглосуточно находилось и обогревалось 10 тысяч человек, это уже другой уровень взаимодействия между государством и бизнесом. Именно по этому поводу мы обратились к премьеру.

Есть ли у вас прогноз, когда могут восстановить отопление?

– Такой информации нет.

Через месяц зима закончится и придет потепление. Есть ли у вас план действий на теплое время года, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме?

— Мы будем делать все возможное вместе с нашим сообществом, депутатами и медиа, чтобы мэр начал думать о том, что делать с системой отопления в Киеве. Будем привлекать международных партнеров, государства, президента и премьера.

Интервью записано 27 января 2026 года.