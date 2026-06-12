Цены на топливо 12 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 12 июня 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 78,74 грн (-2 коп.) А-95 75,18 грн (-6 коп.) А-92 69,71 грн (0 коп.) ДТ 82,76 грн (-10 коп.) Газ 44,70 грн (-10 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 81,90 78,90 85,90 45,90 UPG 76,90 74,90 80,90 43,90 WOG 81,90 78,90 85,90 45,90 УКРНАФТА 74,90 74,90 69,90 82,90 43,90 SOCAR 80,76 77,90 85,76 45,61 AMIC 77,37 74,28 81,83 44,22 БРСМ-Нафта 71,63 78,33 43,01

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .