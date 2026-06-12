Цена нефти на 12 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В пятницу, 12 июня, мировые цены на нефть снизились более чем на 1 доллар за баррель. Рынок продолжает падать после заявления президента США Дональда Трампа, отменившего запланированные военные удары по Ирану.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $88,54 – 5.04% WTI $86,01 – 4.92% Urals $83,05 – 5.36%

Фьючерсы на Brent упали на 1,83 доллара, или 2%, до 88,55 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 1,60 доллара, или 1,8%, до 86,11 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на упали из-за неожиданного решения США. Трамп, который ранее угрожал нанести Ирану "очень сильный удар", в четверг отменил запланированную военную операцию.

Американский лидер заявил о значительном прогрессе в переговорах с Тегераном. По его словам, мирное соглашение, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив для международного судоходства, может быть подписано уже в эти выходные.

Рынок аналитика компании IG Тони Сикамор отметил, что реакция нефтяного рынка на последние политические новости была одновременно быстрой и решительной, хотя это вполне может оказаться очередным ложным рассветом для дипломатии.

Аналитики банка ING в своей пятничной записке призвали к осторожности, подчеркнув, что считать стабильное прекращение огня решенным делом пока рано. Даже при временном перемирии оно может оказаться неустойчивым, а ядерные переговоры легко развалятся, если стороны не найдут компромисса.

Специалисты ING прогнозируют, что мировой рынок достигнет критической точки перегиба в конце июля, если к этому времени потоки нефти через пролив полностью не восстановятся. В таком сценарии текущий уровень запасов вместе с сезонным ростом спроса способны подбросить цены на нефть до 120–130 долларов за баррель.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .