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Цена нефти на 12 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals
В пятницу, 12 июня, мировые цены на нефть снизились более чем на 1 доллар за баррель. Рынок продолжает падать после заявления президента США Дональда Трампа, отменившего запланированные военные удары по Ирану.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$88,54
|– 5.04%
|WTI
|$86,01
|– 4.92%
|Urals
|$83,05
|– 5.36%
Фьючерсы на Brent упали на 1,83 доллара, или 2%, до 88,55 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 1,60 доллара, или 1,8%, до 86,11 доллара.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на упали из-за неожиданного решения США. Трамп, который ранее угрожал нанести Ирану "очень сильный удар", в четверг отменил запланированную военную операцию.
Американский лидер заявил о значительном прогрессе в переговорах с Тегераном. По его словам, мирное соглашение, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив для международного судоходства, может быть подписано уже в эти выходные.
Рынок аналитика компании IG Тони Сикамор отметил, что реакция нефтяного рынка на последние политические новости была одновременно быстрой и решительной, хотя это вполне может оказаться очередным ложным рассветом для дипломатии.
Аналитики банка ING в своей пятничной записке призвали к осторожности, подчеркнув, что считать стабильное прекращение огня решенным делом пока рано. Даже при временном перемирии оно может оказаться неустойчивым, а ядерные переговоры легко развалятся, если стороны не найдут компромисса.
Специалисты ING прогнозируют, что мировой рынок достигнет критической точки перегиба в конце июля, если к этому времени потоки нефти через пролив полностью не восстановятся. В таком сценарии текущий уровень запасов вместе с сезонным ростом спроса способны подбросить цены на нефть до 120–130 долларов за баррель.
Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .