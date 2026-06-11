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Иран заявил о закрытии Ормузского пролива после ударов США

Ормузский пролив
Иран заявил о закрытии Ормузского пролива после ударов США

Иран заявил о закрытии Ормузского пролива для движения судов после ударов США по объектам на территории страны. Речь идет, в частности, о нефтяных танкерах и торговых судах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По заявлению иранской стороны, любое движение судов через пролив будет ограничено из-за нестабильной ситуации в регионе. В сообщении также говорится, что под удар США попали отдельные южные районы провинции Хормозган.

В то же время США отрицают, что Ормузский пролив фактически закрыт. По данным ABC News, Центральное командование США заявило, что пролив остается открытым, а коммерческий трафик продолжает движение.

В ночь на 11 июня Центральное командование США сообщило о воздушных ударах по иранским объектам. По данным Reuters, удары были направлены по военной инфраструктуре, системам наблюдения, связи и противовоздушной обороне.

Эскалация сразу повлияла на рынок нефти. После сообщений о новых ударах США и заявлении Ирана по поводу Ормузского пролива цены на нефть выросли: Brent поднималась до $94,58 за баррель, WTI — до $91,74.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов для мировых энергетических поставок. Поэтому даже заявление о закрытии или ограничении движения судов создает риски для экспорта нефти и газа из региона и может усилить давление на цены на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон может продолжить атаки, если не будет достигнуто соглашение с Тегераном. В США отмечают, что войска остаются в состоянии боевой готовности.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевление горючего на АЗС.

Автор:
Татьяна Гойденко