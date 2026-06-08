Нефть дешевеет, несмотря на отсутствие соглашения между США и Ираном: какими будут цены на украинских АЗС

Несмотря на отсутствие значительного прогресса в переговорах между США и Ираном и фактическую остановку судоходства через Ормузский пролив, нефтяные котировки Brent и WTI уверенно пошли вниз. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре откликнуться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняют уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Тем временем картель ОПЕК+ решил увеличить квоты на добычу сырой нефти. По данным Reuters, в воскресенье 7 июля семь членов ОПЕК решили увеличить целевые показатели на 188 000 баррелей в сутки с июля, говорится в заявлении ОПЕК. Это равно июньскому повышению, которое было скорректировано вниз с ежемесячного увеличения на 206 000 баррелей в сутки в мае и апреле, чтобы учесть выход ОАЭ.

По состоянию на вечер пятницы, 5 июня, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent к августу подешевели на $1,94 за баррель, или на 2,04% — до $93,09 за баррель. Июльские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $2,50 или на 2,69% — до $90,54 за баррель.

В то же время, по данным мониторинга судов, в пятницу утром не было зафиксировано ни одного коммерческого прохода через Ормузский пролив. Накануне маршрут пересекли только шесть судов — три вышли из Персидского залива и еще три вошли в него. Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном на прошлой неделе ощутимого прогресса не продемонстрировал. Иран настаивает на прекращении огня в Ливане как предпосылке для заключения соглашения с США, предусматривающего открытие пролива и продление режима перемирия еще на два месяца.

Дизель и бензин продолжают дешеветь на фоне удешевления нефти.

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели на оптовом рынке дизтоплива сохранялась тенденция к снижению цен. По состоянию на вечер пятницы, 5 июня, по сравнению с 3 июня средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 22 коп./л до 72,80 грн/л. По сравнению с 29 мая дизель в опте подешевел на 62 коп./л.

На внешних рынках конъюнктура остается нестабильной. На вечер 5 июня с начала торгов котировки газойля (ключевое сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на 15,10/т до $1 061,90/т. На валютном рынке гривна демонстрировала незначительные колебания: официальный курс доллара США вырос на 0,04 грн – до 44,38 грн, тогда как курс евро прибавил 0,01 грн и достиг 51,67 грн/€, по данным Национального банка. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Цены на бензин в опте остаются условно стабильными и колеблются в обе стороны. По состоянию на вечер 5 июня, по сравнению с 3 июня, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 20 коп./л до 71,65 грн/л, а по сравнению с 29 мая бензин в опте подорожал на 34 коп./л.

Котировки на северо-западном базисе Eurobob (FOB NWE) и 95 CIF NWE в четверг, 4 июня, снизились на $50/т — до $957/т и $1 021/т соответственно. Южный индикатор FOB Med снизился на $30/т до $988/т.

В первые дни июня темпы импорта бензина остаются низкими. По итогам первых трех дней месяца среднесуточные поставки бензина всех марок были на 39,8% ниже по сравнению с маем.

На АЗС преобладала нисходящая динамика. По состоянию на 5 июня, по сравнению с 29 мая, средняя цена бензина А-95 на заправках снизилась на 10 коп./л до 75,79 грн/л, а дизель на АЗС в среднем подешевел на 67 коп./л до 84,96 грн/л. В разрезе сетей существенных изменений в ценовой политике крупнейших операторов не произошло. WOG, ОККО и SOCAR удерживали цены на предыдущих уровнях, в то время как отдельные сети продолжили постепенное корректирование вниз. В частности, в UPG, Parallel и БРСМ-Нафта отдельные виды горючего подешевели на 0,50–1,00 грн/л.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, произошедшее в пятницу падение нефтяных котировок, 5 июня, украинский оптовый рынок дизтоплива играет уже в понедельник или вторник. На АЗС в течение этой недели цены могут упасть в пределах 1–2 грн/л. В целом при текущих нефтяных котировках бензин и дизель сохраняют потенциал для удешевления на 4–5 грн/л.

Рынок газа ожидает стабилизацию цен после длительного падения

По данным "Нафторинка", 5 июня средняя цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 976 грн/т по сравнению с 3 июня, составив 73 178 грн/т. В то же время цена газа самовывозом за указанный период рухнула на 1 120 грн/т, достигнув 69 141 грн/т.

Динамика стремительного удешевления с доставкой наблюдалась почти во всех регионах, где компания "Полтава Газтрейд" снизила стоимость своего ресурса на 400–2 500 грн/т до 71 500–76 500 грн/т.

Цена смесей самовывозом также снизилась. Компании "Полтава Газтрейд", RLS и "Сентурион групп" опустили стоимость ресурса на 500–3 000 грн/т, предлагая его в диапазоне 70 000–72 500 грн/т. "Барс" снизила цены пропана в Киеве и Полтавской области на 200–500 грн/т, до 70 300 и 70 500 грн/т соответственно.

На АЗС сегмент пропан-бутана демонстрировал наиболее выраженное понижение среди всех видов горючего. По состоянию на 5 июня, по сравнению с 29 мая, средняя цена автогаза на АЗС снизилась на 83 коп./л до 45,35 грн/л. Снижение было зафиксировано у большинства операторов рынка. У WOG, ОККО, UPG и Ukrnafta цены снизились в среднем на 1,00 грн/л. У "БРСМ-Нафта" коррекция составляла 0,51 грн/л, тогда как у KLO автогаз подешевел на 1,10 грн/л. Наиболее ощутимые изменения зафиксированы в отдельных сетях с диапазоном снижения 1,50–2,10 грн/л, в частности, "Смысл" и "Перон", что подкрепляет общую нисходящую динамику сегмента.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе рынок ожидает стабильных цен в опте с небольшими колебаниями. Между тем, на АЗС цена на газ на этой неделе имеет потенциал к снижению на 50 коп./л, после чего розничный рынок тоже может стабилизироваться.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 87,90 46,90 WOG 78,90 87,90 46,90 Socar 78,90 87,90 46,90 Motto 73,99 83,49 43,49 БРСМ-Нефть 73,99 79,99 43,49 UPG 73,90 82,90 43,90 UKRNAFTA 74,90 84,90 44,90

Данные: приложения сетей АЗС.