Переговоры США и Ирана зашли в тупик: Ормузский пролив опустел

Коммерческое судоходство через Ормузский пролив, один из важнейших морских торговых маршрутов мира, почти прекратилось. На фоне затягивания переговоров между США и Ираном количество проходов судов резко сократилось, а американские военные уже перенаправили более сотни коммерческих кораблей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Ормузский пролив почти опустел

По данным мониторинга судов, в пятницу утром через пролив не было зафиксировано ни одного коммерческого прохода. Накануне маршрут пересекли только шесть судов — три вышли из Персидского залива и еще три вошли в него.

Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе ощутимого прогресса не продемонстрировал. Иран настаивает на прекращении огня в Ливане как предпосылке для заключения соглашения с США, предусматривающего открытие Ормузского пролива и продление режима перемирия еще на два месяца.

Тем временем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления Тегерана о якобы обстреле американских военных кораблей в Оманском заливе.

В командовании сообщили, что Военно-морские силы США уже перенаправили 129 коммерческих судов и задержали еще шесть в рамках обеспечения блокады иранских портов.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов мира для транспортировки нефти и сжиженного газа, поэтому любое ограничение движения в этом регионе может влиять на глобальные энергетические рынки и международную торговлю.

Напомним, мировые запасы нефти упали до опасно низкого уровня. Руководители отрасли и аналитики предупреждают, что в ближайшие недели может произойти новый ценовой шок, способный дестабилизировать финансовые рынки.