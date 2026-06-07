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Переговоры США и Ирана зашли в тупик: Ормузский пролив опустел
Коммерческое судоходство через Ормузский пролив, один из важнейших морских торговых маршрутов мира, почти прекратилось. На фоне затягивания переговоров между США и Ираном количество проходов судов резко сократилось, а американские военные уже перенаправили более сотни коммерческих кораблей.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.
Ормузский пролив почти опустел
По данным мониторинга судов, в пятницу утром через пролив не было зафиксировано ни одного коммерческого прохода. Накануне маршрут пересекли только шесть судов — три вышли из Персидского залива и еще три вошли в него.
Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе ощутимого прогресса не продемонстрировал. Иран настаивает на прекращении огня в Ливане как предпосылке для заключения соглашения с США, предусматривающего открытие Ормузского пролива и продление режима перемирия еще на два месяца.
Тем временем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления Тегерана о якобы обстреле американских военных кораблей в Оманском заливе.
В командовании сообщили, что Военно-морские силы США уже перенаправили 129 коммерческих судов и задержали еще шесть в рамках обеспечения блокады иранских портов.
Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов мира для транспортировки нефти и сжиженного газа, поэтому любое ограничение движения в этом регионе может влиять на глобальные энергетические рынки и международную торговлю.
Напомним, мировые запасы нефти упали до опасно низкого уровня. Руководители отрасли и аналитики предупреждают, что в ближайшие недели может произойти новый ценовой шок, способный дестабилизировать финансовые рынки.