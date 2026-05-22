В США увидели в Гренландии альтернативу нефти из Ормузского пролива

Гренландия может сыграть ключевую роль в стабилизации мирового нефтяного рынка на фоне войны с Ираном и способна экспортировать до 2 миллионов баррелей нефти в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа в Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри, информирует The Hill.

О нефтяном потенциале Гренландии

Остров обладает значительным энергетическим потенциалом и может повлиять на стабилизацию мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Лэндри подчеркнул, что Гренландия могла бы уже сейчас экспортировать до 2 миллионов баррелей нефти ежедневно. По его мнению, это помогло бы уменьшить нагрузку на Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

На фоне войны с Ираном и усложнения судоходства в регионе цены на нефть резко выросли. В пятницу Brent торговалась на уровне около 102 долларов за баррель, тогда как американская WTI – около 98 долларов.

Лэндри также заявил, что запуск добычи нефти в Гренландии возможен примерно в течение 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что риск закрытия Ормузского пролива может создать для мировой экономики последствия, близкие к масштабам финансового кризиса 2008 года.