Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В США увидели в Гренландии альтернативу нефти из Ормузского пролива

Гренландия
В США заявили, что Гренландия может обвалить цены на нефть / Pixabay

Гренландия может сыграть ключевую роль в стабилизации мирового нефтяного рынка на фоне войны с Ираном и способна экспортировать до 2 миллионов баррелей нефти в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа в Гренландии и губернатор Луизианы Джефф Лэндри, информирует The Hill.

О нефтяном потенциале Гренландии

Остров обладает значительным энергетическим потенциалом и может повлиять на стабилизацию мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

Лэндри подчеркнул, что Гренландия могла бы уже сейчас экспортировать до 2 миллионов баррелей нефти ежедневно. По его мнению, это помогло бы уменьшить нагрузку на Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

На фоне войны с Ираном и усложнения судоходства в регионе цены на нефть резко выросли. В пятницу Brent торговалась на уровне около 102 долларов за баррель, тогда как американская WTI – около 98 долларов.

Лэндри также заявил, что запуск добычи нефти в Гренландии возможен примерно в течение 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что риск закрытия Ормузского пролива может создать для мировой экономики последствия, близкие к масштабам финансового кризиса 2008 года.

Автор:
Ольга Опенько