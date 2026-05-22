Цена нефти на 22 мая – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 22 мая 2026 цена нефти Brent составляет $107,81 за баррель, WTI — $98,28, а Urals — $96,17. Главным фактором нестабильности на рынке остается скептицизм инвесторов по поводу быстрого прорыва в мирных переговорах между США и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 21 мая

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 107,81 – 0.28% WTI 98,28 – 3.19% Urals 96,17 – 5.08%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,66 доллара, или 1,6%, до 104,24 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,11 доллара, или 1,2%, до 97,46 доллара.

За неделю цена на нефть Brent снизилась на 4,6%, а на WTI – на 7,6%, при этом цены резко колебались из-за изменения ожиданий мирного соглашения.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, несмотря на пятничный отскок, рынок закрывает неделю в минусе. США и Иран не разделили контроль над главной нефтяной артерией мира.

Стороны до сих пор не пришли к согласию относительно судьбы иранских запасов урана и, что критически для рынка, контроля над Ормузским проливом.

Через шесть недель после объявления хрупкого режима прекращения огня реальный прогресс в завершении войны минимальный. Высокие цены на энергоресурсы продолжают оказывать давление на мировую экономику, разгоняя глобальную инфляцию.

Аналитики Rakuten Securities считают, что на следующей неделе WTI удержится в привычном коридоре $90–110 за баррель, сформировавшийся еще в конце марта.

На фоне затяжного конфликта агентство BMI (подразделение Fitch Solutions) существенно пересмотрело свой средний прогноз цены на Brent на 2026 год – его подняли с $81,50 до $90 за баррель. Новая оценка учитывает дефицит поставок и длительное время, необходимое для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Ближнего Востока. Даже после завершения горячей фазы на стабилизацию логистики потребуется не менее 6–8 недель.

До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых энергоносителей. Война изъяла с рынка 14 миллионов баррелей нефти в день (14% глобальных поставок), заблокировав экспорт из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта.

На фоне дефицита и перебоев с поставками из-за иранской войны ключевые страны-производители ищут компромиссы. Как сообщают источники, во время следующей встречи 7 июня семь ведущих государств картеля ОПЕК+ вероятнее всего согласятся на незначительное увеличение добычи нефти в июле, чтобы частично сбить напряжение на рынке.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за громких заявлений Дональда Трампа по Ирану, что уже спровоцировало скачок международных котировок. В то же время, в Украине ситуация на заправках противоположная: ценники на бензин, дизель и автогаз демонстрируют разнонаправленную динамику, а аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление топлива.