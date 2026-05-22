В Раде зарегистрировали законопроект о повышенном налогообложении банков

Глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев сообщил о регистрации законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс Украины, касающихся особенностей налогообложения банков налогом на прибыль.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Инициаторы документа объясняют необходимость изменений тем, что во время войны банковский сектор получает высокие прибыли, в частности, благодаря операциям с государственными ценными бумагами.

По итогам 2025 года доходы 60 банков достигли 579,3 млрд. грн. Это на 14,2% больше по сравнению с 2024 годом и почти на 30% больше показателей 2023 года.

По словам авторов законопроекта, дополнительное налогообложение банков уже применялось в 2023–2024 годах и в 2026 году и показало результат в виде дополнительных бюджетных поступлений. Ожидается, что новые изменения помогут увеличить доходы госбюджета в 2027 году и направить дополнительные средства на финансирование сектора безопасности и обороны.

Почему НБУ против повышенного налога для банков

В то же время Национальный банк Украины ранее заявил о рисках такой инициативы. В регуляторе отметили, что продолжение практики повышенного налогообложения на уровне 50% может негативно отразиться на кредитовании экономики.

Для финансового рынка ключевым вопросом остается баланс между наполнением бюджета и способностью банков поддерживать кредитование бизнеса и населения.

Национальный банк Украины считает, что из-за введения ставки налога на прибыль банков на уровне 50% у отдельных государственных банков может возникнуть потребность в докапитализации.

"Это решение действительно может оказать негативное влияние на ликвидность сектора из-за необходимости отвлечь для уплаты налога значительного запаса средств. Также возникает риск невыполнения рядом банков, в том числе и государственными, программ капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС, что может привести к необходимости докапитализации отдельных госучреждений на средства налогоплательщиков", - считают в регуляторе.

Там напомнили, что повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 (96 млрд грн), обеспечив треть налоговых поступлений государства.