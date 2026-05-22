В Киеве закрывается гипермаркет Auchan: в чем причина

В Киеве после 16 лет работы закрывается гипермаркет Auchan на Кольцевой. Фото: facebook.com/auchan.ua

20 мая завершился срок действия 16-летнего контракта аренды гипермаркета Auchan по улице Большая Кольцевая в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Ассоциация ритейлеров Украины" (RAU) со ссылкой на заявление компании.

Не продлили контракт

Отмечается, что до завершения контракта договор аренды продолжался четырежды.

В Auchan рассказали, что в течение длительного времени стороны вели переговоры по условиям дальнейшего сотрудничества, однако достичь взаимоприемлемого соглашения не удалось.

В компании также подчеркнули, что все рабочие места сохранены, а сотрудникам предоставлена возможность выбрать работу в других магазинах сети.

В настоящее время компания насчитывает 28 действующих магазинов: 15 гипермаркетов, 3 супермаркета, 10 магазинов формата Ultra Proxy.

Кто займет локацию Auchan Украина на Кольцевой – пока неизвестно.

Закрытие магазинов в Украине

Нынешняя весна в украинском ритейле отразилась волной масштабных закрытий и выходом нескольких международных и региональных операторов.

Свою деятельность в Украине приостановили спортивный бренд Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, турецкий fashion-ритейлер Koton, а также ряд региональных сетей супермаркетов.

Среди ключевых причин – падение покупательной способности, логистические трудности и пересмотр глобальных стратегий международных брендов, которые сокращают присутствие на рынках с высокими операционными рисками.

Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Компания также прекращает работу сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал", объясняя решение желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

По предварительной информации, часть локаций займет сеть Сильпо, которая уже получила разрешение на покупку от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Автор:
Светлана Манько