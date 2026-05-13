В Украине закрывается известная сеть супермаркетов: какая причина и кто займет их место

Почему сеть Арсен закрывает все магазины в Украине? / Pixabay

Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Компания также прекращает работу сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал", объясняя решение желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

Закрываются магазины "Арсен", "Фреш" и "Квартал"

Сеть супермаркетов "Арсен" официально объявила о закрытии всех своих магазинов в Украине. В компании назвали это решение плановым и стратегическим выходом из розничного рынка.

Кроме "Арсена", компания также закрывает торговые сети "Фреш", "Союз" и "Квартал", работавшие в разных регионах страны. Таким образом, компания полностью завершает деятельность в сфере розничной торговли.

В заявлении владельца компании Михаила Весельского отмечается, что решение было принято после детального анализа работы бизнеса и из-за намерения сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициативах.

По словам Весельского, компания остается финансово стабильной и достаточно ресурсов для выполнения всех обязательств перед работниками, партнерами и поставщиками.

В компании также сообщили, что на месте закрытых магазинов будут работать другие торговые операторы. Части работников планируют предложить новое трудоустройство.

До закрытия у сети "Арсен" было шесть супермаркетов во Львове, а также магазины в Ровно и Ивано-Франковске.

Что известно о сети "Арсен"

Сеть супермаркетов "Арсен" работала во Львове с 2002 года. Первый магазин открыли в Сиховском районе по проспекту Червоной Калины. В то время это был один из первых супермаркетов большого формата в западных областях Украины.

Основателем сети стала львовская компания "Интермаркет", работающая в сфере торговли с 1992 года. Арсен создал львовский предприниматель Роман Шлапак, а название сеть получила в честь его старшего сына.

После финансового кризиса 2009 года владельцем сети стало киевское ЗАО "Евротек", которое взяло на себя долги поставщиков "Арсена" на сумму около 80 млн. грн.

В дальнейшем супермаркеты работали под юридическим названием ООО "Альянс Маркет". Компания принадлежит бизнесмену Михаилу Весельскому, также возглавляющему торговую группу "Евротек". Кроме "Арсена", в нее входят сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Согласно   данным Youcontrol, доходы компании в 2025 году – 3 млрд грн. Несмотря на это, компания убыточна уже пять лет подряд. В прошлом году чистый убыток составил 73 млн грн, это самый большой показатель за последние годы. Долговые обязательства составляют 1,5 млрд грн, тогда как активы оценивают в 860 млн грн.

То есть долгов вдвое больше имущества.

Сеть супермаркетов "Арсен" представлена в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской. Во Львове работает 6 магазинов.

По всей вероятности, сеть "Арсен" прекратит работу не только во Львове. Местные СМИ уже сообщают о возможном закрытии супермаркета в Ивано-Франковске, который может завершить работу 31 мая. В то же время, информации о закрытии магазинов сети в Ровно пока нет.

Автор:
Ольга Опенько