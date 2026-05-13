В Україні закривається відома мережа супермаркетів: яка причина та хто займе їхнє місце

Мережа супермаркетів “Арсен” офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Компанія також припиняє роботу мереж “Фреш”, “Союз” і “Квартал”, пояснюючи рішення бажанням зосередитися на девелоперських і соціальних проєктах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Zahid.net

Мережа супермаркетів "Арсен" офіційно оголосила про закриття всіх своїх магазинів в Україні. У компанії назвали це рішення плановим і стратегічним виходом із роздрібного ринку.

Окрім "Арсену", компанія також закриває торговельні мережі "Фреш", "Союз" та "Квартал", які працювали в різних регіонах країни. Таким чином компанія повністю завершує діяльність у сфері роздрібної торгівлі.

У заяві власника компанії Михайла Весельського зазначається, що рішення ухвалили після детального аналізу роботи бізнесу та через намір зосередитися на нових проєктах у сфері девелопменту й соціальних ініціативах.

За словами Весельського, компанія залишається фінансово стабільною та має достатньо ресурсів для виконання всіх зобов’язань перед працівниками, партнерами та постачальниками.

У компанії також повідомили, що на місці закритих магазинів працюватимуть інші торговельні оператори. Частині працівників планують запропонувати нове працевлаштування.

До закриття мережа "Арсен" мала шість супермаркетів у Львові, а також магазини у Рівному та Івано-Франківську.

Що відомо про мережу "Арсен"

Мережа супермаркетів "Арсен" працювала у Львові з 2002 року. Перший магазин відкрили у Сихівському районі на проспекті Червоної Калини. На той час це був один із перших супермаркетів великого формату в західних областях України.

Засновником мережі стала львівська компанія "Інтермаркет", яка працює у сфері торгівлі з 1992 року. "Арсен" створив львівський підприємець Роман Шлапак, а назву мережа отримала на честь його старшого сина.

Після фінансової кризи 2009 року власником мережі стало київське ЗАТ "Євротек", яке взяло на себе борги постачальників "Арсену" на суму близько 80 млн грн.

Надалі супермаркети працювали під юридичною назвою ТОВ "Альянс Маркет". Компанія належить бізнесмену Михайлу Весельському, який також очолює торгову групу "Євротек". Окрім "Арсену", до неї входять мережі "Фреш", "Союз" та "Квартал".

Згідно з даними Youcontrol, доходи компанії у 2025 році – 3 млрд грн. Попри це, компанія збиткова вже п’ять років поспіль. Минулого року чистий збиток становив 73 млн грн, це найбільший показник за останні роки. Боргові зобов’язання сягають 1,5 млрд грн, тоді як активи оцінюють у 860 млн грн.

Тобто боргів удвічі більше, ніж майна.

Ймовірно, мережа "Арсен" припинить роботу не лише у Львові. Місцеві ЗМІ вже повідомляють про можливе закриття супермаркету в Івано-Франківську, який може завершити роботу 31 травня. Водночас інформації про закриття магазинів мережі у Рівному наразі немає.