Нова робота для українців: під Києвом запускають масштабний індустріальний парк

Кабмін ухвалив рішення внести індустріальний парк “Терезине” на Київщині до офіційного держреєстру. Цей проєкт принесе регіону до 500 нових робочих місць та посилить його промисловий потенціал.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Новий промисловий майданчик розташований на території Білоцерківської міської громади.

Парк площею майже 15 га створено строком на 30 років. Його спеціалізацією стане переробна промисловість, а пріоритет надаватиметься виробництву харчових продуктів та напоїв.

Ініціатором проєкту виступає ТОВ "Індустріальний парк "Терезине". Для розбудови локації планується залучити 780,4 млн грн фінансування.

Залучення коштів відбуватиметься з кількох джерел: капітал самого ініціатора та майбутньої керуючої компанії, кредити, державні програми стимулювання, а також реінвестовані кошти учасників, отримані завдяки пільгам (зокрема, звільненню від податку на прибуток).

"Харчова промисловість є сектором, де Україна має сильну базу та потенціал для поглиблення переробки. Індустріальний парк "Терезине" створює умови для розвитку нових виробництв. Саме такі проєкти допомагають перетворювати нашу сировинну перевагу на готову продукцію з доданою вартістю", — прокоментував рішення уряду заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Включення парку до офіційного реєстру відкриває резидентам доступ до фіскальних стимулів, підвищить інвестиційну привабливість Київщини та забезпечить додаткові податкові надходження до місцевого бюджету.

Наразі у профільному Реєстрі індустріальних парків налічується вже 120 об'єктів.

Наприкінці 2025 року на територіях індустріальних парків країни 37 промислових підприємств уже працювали або перебували на стадії будівництва.

Раніше Кабмін офіційно включив індустріальний парк “Горохів” до державного реєстру. Проєкт розрахований на 30 років і покликаний перетворити Волинську область на потужний промисловий хаб, створивши сотні нових робочих місць.