Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Майже 700 нових робочих місць: на Волині побудують масштабний індустріальний парк

індустріальний парк
Кабмін затвердив новий індустріальний парк / Мінекономіки

Кабінет Міністрів України офіційно включив індустріальний парк “Горохів” до державного реєстру. Проєкт розрахований на 30 років і покликаний перетворити Волинську область на потужний промисловий хаб, створивши сотні нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Ініціатором створення парку виступила Горохівська міська рада. Комплекс розгорнеться на території міста Горохів (Луцький район) і займатиме площу майже 14 гектарів.

Що вироблятимуть

Згідно з концепцією, на його території планують розвивати переробку сільськогосподарської продукції, виробництво харчових продуктів, складське господарство, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини і корки.

Також серед пріоритетних напрямів роботи парку передбачено виробництво паливної щепи з відходів переробки аграрної продукції, текстильне виробництво та виробництво одягу, наукову і технічну діяльність, а також роботу лабораторій, зокрема для незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

Цифри та інвестиції

Для облаштування парку планують залучити майже 1,587 мільярда гривень. Це будуть як гроші місцевої громади та державні субсидії, так і капітал приватних інвесторів.

Завдяки відкриттю індустріального парку на Волині з’явиться до 690 нових робочих місць, що стане потужним поштовхом для місцевої економіки.

"Волинь має потужну сировинну базу для деревообробки, але регіон досі переважно експортує необроблену або мало оброблену сировину. "Горохів" може стати майданчиком для глибокої переробки деревини — з вищою доданою вартістю і більшою віддачею для місцевої економіки", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Бесараб