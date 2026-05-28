Майже 700 нових робочих місць: на Волині побудують масштабний індустріальний парк

Кабінет Міністрів України офіційно включив індустріальний парк “Горохів” до державного реєстру. Проєкт розрахований на 30 років і покликаний перетворити Волинську область на потужний промисловий хаб, створивши сотні нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Ініціатором створення парку виступила Горохівська міська рада. Комплекс розгорнеться на території міста Горохів (Луцький район) і займатиме площу майже 14 гектарів.

Що вироблятимуть

Згідно з концепцією, на його території планують розвивати переробку сільськогосподарської продукції, виробництво харчових продуктів, складське господарство, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини і корки.

Також серед пріоритетних напрямів роботи парку передбачено виробництво паливної щепи з відходів переробки аграрної продукції, текстильне виробництво та виробництво одягу, наукову і технічну діяльність, а також роботу лабораторій, зокрема для незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

Цифри та інвестиції

Для облаштування парку планують залучити майже 1,587 мільярда гривень. Це будуть як гроші місцевої громади та державні субсидії, так і капітал приватних інвесторів.

Завдяки відкриттю індустріального парку на Волині з’явиться до 690 нових робочих місць, що стане потужним поштовхом для місцевої економіки.

"Волинь має потужну сировинну базу для деревообробки, але регіон досі переважно експортує необроблену або мало оброблену сировину. "Горохів" може стати майданчиком для глибокої переробки деревини — з вищою доданою вартістю і більшою віддачею для місцевої економіки", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, у Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури.