З восьми індустріальних парків Вінничини п’ять активно розвиваються, залучаючи інвестиції

У Вінницькій області функціонує 8 індустріальних парків, з яких 5 вважаються активними. На цих територіях ведеться будівництво виробничих підприємств або розвиток інженерної інфраструктури. Загалом в активних парках створено понад 1000 робочих місць.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський за результатами міжвідомчої наради з представниками керуючих компаній регіону.

Серед нових учасників ринку виділяється індустріальний парк "Екологічні ініціативи". Тут триває будівництво підприємства з виробництва гофротари. Загальний обсяг інвестицій у проєкт складає 817 млн грн. Завершення першої черги виробничо-складських приміщень очікується до кінця літа 2026 року.

Кисилевський наголосив, що Вінницька громада займає провідні позиції в Україні за кількістю індустріальних парків та рівнем їхньої підтримки. Найуспішнішим майданчиком наразі є "ВінІндастрі". Це комунальний парк, де вже працюють підприємства. Розвиток інфраструктури навколо таких об’єктів забезпечується за рахунок співпраці міської ради та державної підтримки. Також триває розвиток парку "Формація Вінниця".

Єдиним об’єктом, що перебуває під ризиком виключення з державного реєстру, є "Вінтерспорт". Австрійські інвестори призупинили реалізацію проєкту до завершення воєнних дій. Проте існує ймовірність відновлення активності парку після стабілізації ситуації.

"Головна проблема, яку обговорили на нараді, удосконалення механізмів допомоги держави для індустріальних парків, які постраждали від ворожих обстрілів. В цьому напрямку також рухаємось. Нещодавно запровадили зміни в форматах держпідтримки на такі випадки", — повідомив політик.

Раніше повідомлялося, що Вінницька харчова фабрика завдяки залученню державного гранту на переробку в розмірі 8 мільйонів гривень відкрила новий цех з виробництва сидру. Кошти були спрямовані на закупівлю металевих ємностей та пастеризаторів, виготовлених на Калинівському машинобудівному заводі, що забезпечило підтримку іншого регіонального виробника.