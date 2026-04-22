Вінницька харчова фабрика запустила новий цех з виробництва сидру (ФОТО)

Вінницька харчова фабрика завдяки залученню державного гранту на переробку в розмірі 8 мільйонів гривень відкрила новий цех з виробництва сидру. Кошти були спрямовані на закупівлю металевих ємностей та пастеризаторів, виготовлених на Калинівському машинобудівному заводі, що забезпечило підтримку іншого регіонального виробника.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Такий мультиплікаційний ефект від державної підтримки завжди дає переробна промисловість. Саме тому вона зараз у фокусі урядової підтримки", — зазначив він.

Дмитро Кисилевський відвідав Вінницьку харчову фабрику

Підприємство продовжує розвиток базових напрямків діяльності, зокрема виробництва хрону та гірчиці. Річний обсяг випуску цієї продукції становить 18 мільйонів банок. За статистикою фабрики, останніми роками споживання гірчиці серед українців зростає, тоді як попит на хрін поступово знижується. Наразі продукція постачається до 11 країн світу, при цьому частка експорту становить приблизно 20% від загального обсягу виробництва.

Фабрика добре відома брендом "Діжонська гірчиця"та "Вінницький хрін"

Історія компанії включає успішні міжнародні контракти, зокрема поставку гірчиці до Франції на суму 1 мільйон євро після того, як місцеві виробники зіткнулися з неврожаєм сировини.

На сьогодні підприємство забезпечує роботою 145 працівників. Компанія також реалізує заходи для зміцнення енергетичної стійкості виробництва, готуючись до майбутнього зимового періоду.

Нагадаємо, у Вінницькій області виставлено на продаж агробізнес із земельним банком 2 100 га, силосним елеватором, комбікормовим заводом та цехом переробки сої.