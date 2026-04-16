На Вінниччині відкрили першу з початку великої війни молочну ферму (ФОТО)

У Вінницькій області розпочала роботу нова молочно-товарна ферма "Вінсайт", яка розрахована на 1200 голів худоби. Це перший об'єкт такого типу в області, збудований після початку повномасштабного вторгнення

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Комплекс має повний цикл виробництва, що включає приміщення для тварин, доїльний зал та систему зберігання молока. Проєкт реалізував підприємець Гачай Шафієв, який працює в аграрному секторі понад 20 років.

Наразі поголів'я складається зі 132 корів данської джерсейської породи, найближчим часом очікується поповнення ще на 88 одиниць. Молоко цієї породи має жирність понад 6%.

На підприємстві встановлено обладнання вінницького виробника ТДВ "Брацлав", зокрема систему "лагідного доїння" для збереження здоров’я тварин.

На об'єкті створено 19 робочих місць, працівники забезпечені харчуванням та зонами відпочинку. Для закупівлі худоби підприємство залучило кошти за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та подало запит на компенсацію вартості обладнання.

"Вона даватиме якісний, натуральний продукт, створюватиме робочі місця, розвиватиме економіку. Маємо робити все, щоб наша Україна процвітала", — зазначає Гачай Шафієв. Наразі сировину постачають місцевим виробникам, у планах — запуск власної переробки для виготовлення масла, сирів, йогуртів та морозива.

