В Винницкой области открыли первую с начала великой войны молочную ферму (ФОТО)

ферма Винсайт
Фото: Винницкая ОВА

В Винницкой области начала работу новая молочно-товарная ферма "Винсайт", рассчитанная на 1200 голов скота. Это первый объект такого типа в области, построенный после начала полномасштабного вторжения

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава Винницкой ОВ Наталья Заболотная.

Комплекс имеет полный цикл производства, включающий в себя помещения для животных, доильный зал и систему хранения молока. Проект реализовал предприниматель Гачай Шафиев, работающий в аграрном секторе более 20 лет.

Поголовье состоит из 132 коров датской джерсейской породы, в ближайшее время ожидается пополнение еще на 88 единиц. Молоко этой породы имеет жирность более 6%.

Фото 2 — В Винницкой области открыли первую с начала великой войны молочную ферму (ФОТО)
Поголовье фермы состоит из датской джерсейской породы/Фото: Винницкая ОВА

На предприятии установлено оборудование винницкого производителя ОДО "Брацлав", в частности систему "ласкового доения" для сохранения здоровья животных.

Фото 3 — В Винницкой области открыли первую с начала великой войны молочную ферму (ФОТО)
На ферме установлено оборудование для доения от производителя ОДО "Брацлав"/Фото: Винницкая ОВА

На объекте создано 19 рабочих мест, работники снабжены питанием и зонами отдыха. Для закупки скота предприятие привлекло средства по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и запросило компенсацию стоимости оборудования.

"Она будет давать качественный, натуральный продукт, создавать рабочие места, развивать экономику. Должны делать все, чтобы наша Украина процветала", - отмечает Гачай Шафиев. В настоящее время сырье поставляется местным производителям, в планах — запуск собственной переработки для изготовления масла, сыров, йогуртов и мороженого.

Напомним, в Винницкой области выставлен на продажу агробизнес с земельным банком 2100 га, силосным элеватором, комбикормовым заводом и цехом переработки сои. Предприятие готово к работе и подходит для стратегического инвестора или агрохолдинга.

Автор:
Татьяна Ковальчук