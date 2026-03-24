В Винницкой области продают агробизнес с элеватором и комбикормовым заводом за $10,7 млн

Продажа агробизнеса с элеватором и комбикормовым заводом. / Pixabay

В Винницкой области выставлены на продажу агробизнес с земельным банком 2100 га, силосным элеватором, комбикормовым заводом и цехом переработки сои. Предприятие готово к работе и подходит для стратегического инвестора или агрохолдинга.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Что известно о предприятии

В Винницкой области выставлено на продажу агропредприятие, объединяющее растениеводство, хранение зерна и переработку сырья. Предприятие обрабатывает земельный банк площадью около 2100 га и выращивает кукурузу, пшеницу, ячмень, сою и подсолнечник.

В состав активов входят:

  • Земельный банк 2 100 га со средневзвешенным остаточным сроком аренды около 6,5 лет, компактным размещением и плодородными черноземами;
  • Силосный элеватор на 11000 тонн хранения;
  • Двухмодульная зерносушилка SUKUP;
  • Зерносклады напольного хранения площадью 5624 кв.м., которые вмещают 10-15 тыс. тонн зерна в зависимости от культуры;
  • Новый современный комбикормовый завод Bühler (Швейцария) мощностью 12 т/ч, введенный в эксплуатацию в 2020 году;
  • Новый цех по переработке сои мощностью 2 т/ч, оборудование BRONTO (Черкасиелеватормаш);
  • Хозяйственные подразделения и недвижимость, включая административное здание площадью 870 м², тракторную и строительную бригады, автопарк, зерносклад и вспомогательные помещения;
  • Парк современной сельскохозяйственной техники: тракторы Fend 942 Vario, Fendt 936 Vario, сеялки Horsch Pronto и Horsch Maestro, комбайны New Holland и CASE, опрыскиватель CASE, культиватор Horsch Tiger, плуги Lemken и другие.

Предприятие является готовой платформой для стратегического инвестора или агрохолдинга, заинтересованного в расширении земельного банка, укреплении сырьевой базы и вертикальной интеграции через собственное хранение и переработку.

Стартовая цена продажи - $10,7 млн. Окончательная стоимость сделки зависит от ее структуры и скорости закрытия.

Напомним, агрофирма "Колокола" начала строительство комбикормового завода во Львовской области мощностью 240 тонн в сутки. Проект предполагает создание полного производственного цикла и станет частью стратегии вертикальной интеграции хозяйства.

Автор:
Ольга Опенько