От зерна до кормов: во Львовской области строят новый комбикормовый завод

Агрофирма “Дзвін” начала строительство комбикормового завода во Львовской области мощностью 240 тонн в сутки. Проект предполагает создание полного производственного цикла и станет частью стратегии вертикальной интеграции хозяйства.

ЧП "Агрофирма "Дзвін" реализует во Львовской области проект строительства комбикормового завода мощностью 240 тонн в сутки. Инженерным партнером выступает компания "Чиф", а технологическое оборудование для полного цикла производства поставляет нидерландская Van Aarsen.

Проект предполагает создание замкнутого производственного цикла – от выращивания зерна до изготовления кормов для собственного животноводства. В настоящее время идет монтаж производственного корпуса и подготовка к установке оборудования.

Согласно строительной документации, объект реализуется в качестве кормоцеха производительностью 10 тонн в час гранулированного и россыпного комбикорма в селе Болотня.

Новый завод станет частью стратегии вертикальной интеграции хозяйства и позволит снизить зависимость от внешних поставщиков кормов.

О компании

ЧП "Агрофирма "Колокола" - аграрное предприятие, зарегистрированное в 1999 году и расположенное в селе Болотня Львовской области.

Основное направление деятельности – выращивание зерновых и технических культур

По данным открытых реестров:

руководитель и бенефициар - Зиновий Максимишин;

уставный капитал - 373 тыс. грн;

компания является плательщиком НДС;

выручка в 2025 году составила около 596 млн грн.

У предприятия есть развитая аграрная инфраструктура: обрабатывает тысячи гектаров земли и специализируется на выращивании зерновых культур и овощей.

Также компания активно развивает направление хранения продукции и инвестирует в переработку, что соответствует общему тренду в агросекторе – переходу к более глубокой переработке и созданию полного производственного цикла.

