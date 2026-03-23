От зерна до кормов: во Львовской области строят новый комбикормовый завод

В Киевской области продают комбикормовое предприятие с собственным элеватором. Фото: Inventure

Агрофирма “Дзвін” начала строительство комбикормового завода во Львовской области мощностью 240 тонн в сутки. Проект предполагает создание полного производственного цикла и станет частью стратегии вертикальной интеграции хозяйства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Комбикормовый завод во Львовской области

ЧП "Агрофирма "Дзвін" реализует во Львовской области проект строительства комбикормового завода мощностью 240 тонн в сутки. Инженерным партнером выступает компания "Чиф", а технологическое оборудование для полного цикла производства поставляет нидерландская Van Aarsen.

Проект предполагает создание замкнутого производственного цикла – от выращивания зерна до изготовления кормов для собственного животноводства. В настоящее время идет монтаж производственного корпуса и подготовка к установке оборудования.

Согласно строительной документации, объект реализуется в качестве кормоцеха производительностью 10 тонн в час гранулированного и россыпного комбикорма в селе Болотня.

Новый завод станет частью стратегии вертикальной интеграции хозяйства и позволит снизить зависимость от внешних поставщиков кормов.

О компании

ЧП "Агрофирма "Колокола" - аграрное предприятие, зарегистрированное в 1999 году и расположенное в селе Болотня Львовской области.

Основное направление деятельности – выращивание зерновых и технических культур

По данным открытых реестров:

  • руководитель и бенефициар - Зиновий Максимишин;
  • уставный капитал - 373 тыс. грн;
  • компания является плательщиком НДС;
  • выручка в 2025 году составила около 596 млн грн.

У предприятия есть развитая аграрная инфраструктура: обрабатывает тысячи гектаров земли и специализируется на выращивании зерновых культур и овощей.

Также компания активно развивает направление хранения продукции и инвестирует в переработку, что соответствует общему тренду в агросекторе – переходу к более глубокой переработке и созданию полного производственного цикла.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества объявил приватизационный аукцион единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чечельницкий спиртовый завод" в Винницкой области.

Автор:
Ольга Опенько