В новый завод по производству кормов для животных в Калуше инвестируют 10 млн евро

Suziria Group в апреле начинает продажу кормов для домашних животных, производимых на новом производстве в Калуше в Ивано-Франковской области. Общая инвестиция в проект составляет 10 млн. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила совладелица и глава наблюдательного совета Suziria Group Полина Кошарна агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, общий бюджет запуска нового производства в Калуше составляет около 10 млн. евро.

"Семь миллионов уже инвестировано, уже состоялся технический старт, вторую неделю мы производим продукцию, а в апреле стартуем с продажей", – отметила Кошарна.

О новом производстве

Новый завод площадью 2400 кв. м специализируется на производстве кормов в формате "пауч" под собственными брендами Half&Half и новым брендом CATCH!

Мощность нового предприятия составляет до 5 тыс. тонн в год с плановым увеличением до 10 тыс. тонн.

Это уже третье производство, которое Suziria Group запустила в Калуше с момента начала полномасштабного вторжения (первое – в сентябре 2022-го, второе – в ноябре 2023-го ). Еще один производственный объект компании работает в Харькове.

По словам Кошарной, вторая линия будет запущена во втором полугодии 2026 года, в это будет инвестировано 3,5 млн. евро. При этом примерно треть производимой на новых мощностях продукции планируют отправлять на экспорт.

"Мы сейчас очень активны в Польше, Румынии, Молдове, странах Балтии. До сих пор неожиданный спрос со стороны Турции, потому что у них много своих производителей, но при этом есть заинтересованность во внешних", - подчеркнула Кошарна.

В планах на этот год также расширение сети зоомаркетов MasterZoo, обновление сайта с возможностью добавления ветеринарной информации и функцией автоматических заказов и запуск мобильного приложения, релиз которого запланирован летом 2026 года.

"Ориентировочное расширение минимум от 40 до 60 новых магазинов. Будем смотреть, возможно, больший акцент сделаем на инвестиции в онлайн-продажи", – рассказала Кошарна.

О Suziria Group

Suziria Group – украинская семейная группа компаний, развивающая рынок товаров для домашних животных более 30 лет. В ее состав входят компании Suziria Brands, Suziria Distribution, сеть зоомаркетов MasterZoo. Компания работает по всей территории Украины и за ее пределами, экспортирует собственные товары под брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.

По состоянию на начало 2026 года Suziria экспортирует пять собственных брендов – Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet, BuddyBoo – в 13 стран мира. Бренд CATCH! также планирует появиться на международном рынке, для чего создана отдельная упаковка, адаптированная к требованиям экспорта.

Напомним, государственный Сбербанк заключил инвестиционное кредитное соглашение с Suziria Group на сумму более 4,5 миллионов долларов. Денежные средства будут направлены на строительство новой линии изготовления кормов для животных в Калуше.

2 миллиона гривен производителю на эти цели были предоставлены в виде гранта в рамках проекта USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса". Еще около 4,5 миллионов долларов компания собиралась доинвестировать за счет кредитов от украинских банков и собственных ресурсов.