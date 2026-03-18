У новий завод з виробництва кормів для тварин у Калуші інвестують 10 млн євро

Suziria Group у квітні розпочинає продаж кормів для домашніх тварин, вироблених на новому виробництві у Калуші в Івано-Франківській області. Загальна інвестиція у проєкт становить 10 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомила співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group Поліна Кошарна агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, загальний бюджет запуску нового виробництва у Калуші становить близько 10 млн євро.

"Сім мільйонів вже інвестовано, вже відбувся технічний старт, другий тиждень ми виробляємо продукцію, а у квітні стартуємо з продажем", – зауважила Кошарна.

Про нове виробництво

Новий завод площею 2400 кв. м спеціалізується на виготовленні кормів у форматі "пауч" під власними брендами Half&Half та новим брендом CATCH!

Потужність нового підприємства становить до 5 тис. тонн продукції на рік із плановим збільшенням до 10 тис. тонн.

Це вже третє виробництво, яке Suziria Group запустила в Калуші з моменту початку повномасштабного вторгнення (перше – у вересні 2022-го, друге – у листопаді 2023-го). Ще один виробничий об’єкт компанії працює у Харкові.

За словами Кошарної, друга лінія буде запущена у другому півріччі 2026 року, у це буде інвестовано 3,5 млн євро. При цьому приблизно третину виробленої на нових потужностях продукції планують відправляти на експорт.

"Ми наразі дуже активні у Польщі, Румунії, Молдові, країнах Балтії. Досі неочікуваний попит зі сторони Туреччини, бо в них є багато своїх виробників, але при цьому є зацікавленість у зовнішніх", – підкреслила Кошарна.

У планах на цей рік також розширення мережі зоомаркетів MasterZoo, оновлення сайту з можливістю додавання ветеринарної інформації та функцією автоматичних замовлень і запуск мобільного застосунку, реліз якого запланований влітку 2026-го.

"Орієнтовне розширення мінімум від 40 до 60 нових магазинів. Будемо дивитись, можливо, більший акцент зробимо на інвестиції в онлайн-продажі", – розповіла Кошарна.

Про Suziria Group

Suziria Group - українська сімейна група компаній, що розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution, мережа зоомаркетів MasterZoo. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортує власні товари під брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.

Станом на початок 2026 року Suziria експортує п’ять власних брендів – Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet, BuddyBoo – до 13 країн світу. Бренд CATCH! також планує з’явитися на міжнародному ринку, для чого створено окреме пакування, адаптоване до вимог експорту.

Нагадаємо, державний Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду з Suziria Group на суму більше 4,5 мільйона доларів. Кошти будуть спрямовані на будівництво нової лінії виготовлення кормів для тварин у Калуші.

2 мільйона гривень виробнику на ці цілі були надані у вигляді гранту в рамках проєкту USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу". Ще біля 4,5 мільйона доларів компанія збиралася доінвестувати за рахунок кредитів від українських банків та власних ресурсів.