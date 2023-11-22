У Калуші відкрили нове виробництво кормів для домашніх тварин (ФОТО)

Компанія Suziria Brands запустила нове сертифіковане виробництво кормів для домашніх тварин під брендом Half&Half у Калуші Івано-Франківської області, проінвестувавши у нього близько 20 мільйонів гривень.

Як ідеться в повідомленні компанії, нове підприємство має площу 1600 квадратних метрів. Воно спеціалізується на виготовленні м'ясних ласощів для собак та котів, до складу яких входять корисні продукти для збалансованого харчування та комфортного травлення.

До лінійки Half&Half також входять натуральні корми, які виробляються у Польщі під приватною маркою. Як вказують у компанії, цільовою аудиторією цього бренду є "міленіали та зумери", які приділяють все більше уваги корисному харчуванню для своїх домашніх улюбленців.

Suziria Brands планує виробляти на новому підприємстві близько 7200 тонн натуральної продукції щороку та забезпечувати робочими місцями мімімум 32 співробітника на кожній зміні.

Це вже другий виробничий об'єкт, який компанія розташувала в Калуші. Запуск першого виробництва зернових кормів та ласощів відбувся у вересні 2022 року. Ще одне виробництво функціонує в Харкові, звідки походить Suziria Group. В цілому загальна площа виробничих потужностей Suziria Brands наразі складає понад 12 тисяч квадратних метрів.

"Поява ще одного нового підприємства у Калуській громаді є свідченням тісної взаємовигідної співпраці і взаєморозуміння між бізнесом та владою. Завдяки цьому з’явились нові робочі місця та додаткові надходження до бюджету громади, які дозволяють фінансувати різні соціальні програми", - прокоментував начальник управління економічного розвитку Калуської міської ради Юрій Соколовський.

Завдяки цьому, за його словам, в місті знизиться рівень безробіття та зменшиться соціальна напруга, підвищиться конкурентноспроможність громади, а також це посприяє створенню нових робочих місць у інших сферах економіки.

Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands

Наступним важливим кроком для Suziria Brands має стати виведення бренду Half&Half на міжнародний ринок. Станом на листопад компанія вже експортує свої бренди харчової, нехарчової та ветеринарної категорій Savory, Priroda, SpecialOne, ProVet понад десятку партнерів та продовжує активно їх розвивати.

"Suziria Brands завжди прагне створювати продукти, орієнтовані на попит споживача, використовуючи лише інноваційні підходи до виробництва. Відкриття ще одного виробництва у Калуші - це визнання того, що наша країна має все необхідне для створення високоякісних продуктів created in Ukraine, конкурентоспроможних на світовому ринку", - зазначила співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group Поліна Кошарна.

Suziria Group – українська сімейна група компаній, яка розвиває зооринок вже понад 30 років. До складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution і омніканальна мережа зоомагазинів MasterZoo з мережею грумінг-салонів MasterZoo Grooming.

Suziria Brands спеціалізується на створенні та виробництві зообрендів Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, ProVet і SoftVET, кожен з яких покриває різні категорії кормів, ласощів та товарів для домашніх улюбленців.