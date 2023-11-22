В Калуше открыли новое производство кормов для домашних животных (ФОТО)

Компания Suziria Brands запустила новое сертифицированное производство кормов для домашних животных под брендом Half&Half в Калуше Ивано-Франковской области, проинвестировав в него около 20 миллионов гривен.

Как говорится в сообщении компании, новое предприятие имеет площадь 1600 квадратных метров. Оно специализируется на изготовлении мясных лакомств для собак и кошек, в состав которых входят полезные продукты для сбалансированного питания и комфортного пищеварения.

В линейку Half&Half также входят натуральные корма, производимые в Польше под частной маркой. Как указывают в компании, целевой аудиторией этого бренда являются "миллениалы и зумеры", которые уделяют все больше внимания полезному питанию для своих домашних любимцев.

Suziria Brands планирует производить на новом предприятии около 7200 тонн натуральной продукции ежегодно и обеспечивать рабочими местами минимум 32 сотрудника на каждой смене.

Это уже второй производственный объект, который компания разместила в Калуше. Запуск первого производства зерновых кормов и лакомств состоялся в сентябре 2022 года. Еще одно производство функционирует в Харькове, откуда происходит Suziria Group. В общей сложности общая площадь производственных мощностей Suziria Brands сейчас составляет более 12 тысяч квадратных метров.

"Появление еще одного нового предприятия в Калушской общине является свидетельством тесного взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания между бизнесом и властью. Благодаря этому появились новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет общины, позволяющие финансировать разные социальные программы", - прокомментировал начальник управления экономического развития Калушского горсовета Юрий Соколовский.

Благодаря этому, по его словам, в городе снизится уровень безработицы и уменьшится социальное напряжение, повысится конкурентоспособность общины, а также это поспособствует созданию новых рабочих мест в других сферах экономики.

Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands Фото: Suziria Brands

Следующим важным шагом для Suziria Brands должен стать вывод бренда Half&Half на международный рынок. По состоянию на ноябрь компания уже экспортирует свои бренды пищевой, непищевой и ветеринарной категории Savory, Priroda, SpecialOne и ProVet более чем десятку партнеров и продолжает активно развивать их.

"Suziria Brands всегда стремится создавать продукты, ориентированные на спрос потребителя, используя только инновационные подходы к производству. Открытие еще одного производства в Калуше - это признание того, что наша страна имеет все необходимое для создания высококачественных продуктов created in Ukraine, конкурентоспособных на мировом рынке", - отметила совладелица и глава наблюдательного совета Suziria Group Полина Кошарная.

Suziria Group – украинская семейная группа компаний, развивающая зоорынок уже более 30 лет. В ее состав входят компании Suziria Brands, Suziria Distribution и омниканальная сеть зоомагазинов MasterZoo с сетью груминг-салонов MasterZoo Grooming.

Suziria Brands специализируется на создании и производстве зообрендов Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, ProVet и SoftVET, каждый из которых покрывает разные категории кормов, лакомств и товаров для домашних питомцев.