20 фактов о Кормотехе: как украинский производитель еды для кошек и собак изменил рынок и отношение к животным за 20 лет работы

Глобальной компании с украинскими корнями Kormotech в этом году исполнилось 20 лет. За это время она покорила не только вкусы украинских четырехлапых, но и более трех десятков международных рынков и реализовала ряд социальных проектов. К 20-летию компании делимся 20 фактами о Kormotech.

1. Материнская компания Enzym (производство дрожжей и фудтех) создала Kormotech в 2003 году как проект по диверсификации существующего бизнеса. Рынок хлебопечения стал стагнировать, и владельцы задумались об альтернативных направлениях. После изучения рынка возникла идея производить еду для кошек и собак.

2. До открытия собственного завода Kormotech производил корм на аутсорсе в Дании. Первый выход продукта на рынок провалился – украинские потребители недоверчиво отнеслись к цветным гранулам сухого корма. В то же время в Америке и Европе, откуда компания позаимствовала этот подход, это было привычно: цвет гранулы означал соответствующие ингредиенты – овощи, зелень, мясо.

3. Мощности первого завода сухих кормов Kormotech, открытого в 2005 году, равнялись в то время емкости всего украинского рынка кормов для животных. Сегодня мощность трех предприятий Kormotech, производящих сухие корма и паучи, равна 90 тыс. тонн в год и постоянно расширяется, ведь рынок стремительно растет. Kormotech обеспечивает почти четверть украинского рынка еды для кошек и собак.

4. Кормотеховские корма производятся по стандартам качества детского питания. На момент строительства завода в украинском законодательстве не существовало соответствующего стандарта пищи для животных, поэтому за основу приняли европейские стандарты. Качество конечного продукта контролируется в 60 точках – от выбора сырья до попадания продукта на полку магазина.

5. 20 лет назад в Украине не было устойчивой привычки кормить животных кормом. Более 80% петперентов кормили своих любимцев "со стола". Сегодня – более 80% петперентов предпочитают готовый корм, и это правильно: ведь готовый корм – это сбалансированный рацион, содержащий все питательные вещества и микроэлементы, необходимые для здоровья и долголетия животного.

6. Kormotech более чем достойно представляет украинский бизнес в своей области. Целью стратегии Kormotech 2018-2023 было войти в ТОП-50 мировых производителей петфуда*. По результатам 2021 года компания оказалась на 51-м месте, по результатам 2022 – на 55-м. Полномасштабная война сказалась – компаниям из Украины в разы сложнее конкурировать с транснационалами, которые находятся в более выгодных макроэкономических условиях. Но амбициозная цель стратегии 2024 – 2028 – войти в ТОП-30 из более 3000 производителей в мире и выйти в ТОП-5 производителей кормов на стратегических рынках.

7. По состоянию на 2021-2022 годы Kormotech находился на 7 месте из 10 наиболее динамично растущих петфуд брендов в мире. Сегодня Kormotech – в 20-ти самых быстроразвивающихся компаниях. Чтобы достичь своей амбициозной цели, в ближайшие 5 лет Kormotech должен прирастить, как минимум, втрое.

8. Каждый третий украинский кот или собака с удовольствием вкушает продукты Kormotech от брендов Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! Ассортимент Kormotech насчитывает 650 позиций. Кроме любимых украинцами брендов Kormotech производит экспортные бренды My Love и Master, и продукты под частными торговыми марками партнеров.

9. Для производства кормов Kormotech использует более 2000 сырьев, 90% которых имеют украинское происхождение. Среди них как привычные – например, свежее мясо, овощи, ягоды и травы, так и экзотические – например, голубика, сорго, амарант, тунец, кальмары. География закупок сырья – от Норвегии до Южной Америки.

10. За 20 лет Kormotech реализовал более 10 социальных проектов – от помощи животным после начала войны в 2014 году (проект "Не оставляй нас в АТО") до программы гуманного образования для школьников "Маленький принц". В 2019 году компания определила для себя социальную миссию – изменить отношение к животным по всей Восточной Европе: не как к собственности, а как к компаньонам и членам семьи. 85% кормотеховцев – петперенты, то есть имеют кота, собаку, а то и обоих.

11. Структура семейного бизнеса семьи Волк включает не только системообразующие предприятия – Kormotech и Enzym, но и инвестиционные проекты, например Kormotech Америка (проект, покоряющий американский рынок петфуда), petcare стартапы Animal ID, Rocketo, биотех лабораторию Explogen. Недавно Kormotech объявил об открытии собственного венчурного подразделения, занимающегося поиском и развитием перспективных petcare стартапов.

12. За 20 лет команда Kormotech выросла до более чем 1200 человек в 5 странах мира. В 2023 году компания получила награды от ряда деловых изданий и вошла в рейтинги "50 лучших работодателей военного времени" от журнала Forbes и рейтинг ТОП-50 работодателей от издания Delo.ua.

13. В 2023 году Kormotech попал на страницы таких авторитетных глобальных деловых изданий, как New York Times и Reuters, как пример жизнестойкого украинского бизнеса, который остается гибким и развивается на международных рынках, несмотря на войну.

14. После начала полномасштабного вторжения Kormotech с опорой на литовский международный фонд U–Hearts создал глобальную цепочку помощи украинским животным – инициативу Save Pets of Ukraine, которая взяла на себя миссию быть голосом украинских животных в мире. За первый год работы инициатива привлекла более $3 млн пособий от мировых доноров. Сегодня Save Pets of Ukraine – это более 300 000 накормленных животных и более 1500 тонн кормов, предоставленных зооволонтерам. Save Pets of Ukraine – вторая по узнаваемости зоозащитная инициатива в Украине и безоговорочный эксперт в сфере ответственного ухода за животными – эксперты инициативы проводят исследования состояния приютов в Украине, разрабатывают полезные информационные материалы, гайды и инструкции, используя которые каждый желающий может приобщиться к помощи украинским животным.

15. Бренд Optimeal от Kormotech создал первый в Украине мультиканальный сервис и горячую линию скорой ветеринарной помощи Optimeal Expert 9100. За полтора года существования сервис принял более 400 000 обращений, часть из которых – повторные. Врачи принимали роды в бомбоубежище по телефону и лечили раненых и больных животных, найденных на передовой. Сегодня врачи сервиса принимают в среднем 11 звонков и обрабатывают 13 обращений в мессенджерах в час.

16. Платформа LOOK 4 PAWS от бренда CLUB 4 PAWS популяризирует адопцию беспородных животных и раскрывает их как четырехлапых личностей через профессиональные фотосессии и образы. С помощью платформы уже удалось пристроить более 1000 животных.

17. Социальные проекты Kormotech в 2022 – 2023 годах получили ряд знаков от украинских медиа и рейтингов. Так, кейс проекта горячей линии Optimeal 9100 победил в номинации "Корпоративное волонтерство" всеукраинского рейтинга "Ответственная страна", кейс проекта ответственной адопции LOOK 4 PAWS в номинации "Диджитал-кампания" и кейс Save Pets of Ukraine & Эпицентр в номинации "Международная кампания" рейтинга маркетинговых инициатив X-Ray Awards.

18. К 20-летию компании Kormotech запустил национальную кампанию "По зову сердца", в которой через любимые и узнаваемые бренды впервые знакомится с петперентами своих четырехлапых клиентов. В честь 20-летия в сетях супермаркетов на полках с продуктами Kormotech появились специальные отметки, рассказывающие о компании-производителе Kormotech и ее ценностях.

19. К 20-летию Kormotech разработал развлекательную платформу Kormotech Family – семейный альбом украинских четырехлапых, куда может добавить собственного любимца и рассказать его историю. Платформа создана таким образом, что где бы вы ни находились – в Украине или за границей, вы можете нанести на карту семейного альбома родной город и разместить профиль любимца.

20. В честь собственного 20-летия Kormotech передаст 100 000 грн с каждые 20 тонн корма брендов CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! в помощь детям и домашним питомцам, пострадавшим от войны. Средства будут направлены в благотворительный фонд « Голоса детей» и инициативу « Save Pets of Ukraine»**. Совместно с "Голосами детей" компания оборудовает пет френдли семейные комнаты для родителей и детей в укрытиях больниц на прифронтовых территориях, совместно с Save Pets of Ukraine закупит корма, лекарства, вакцины и все, что необходимо для помощи животным в приютах.

*Специальный независимый ежегодный рейтинг ведущего профильного издания Petfood Industry, анализирующий производителей по ряду параметров, в частности, денежные обороты, объемы производства и т.д.

**Детали кампании на сайте

Kormotech — глобальная семейная компания с украинскими корнями, с 2003 года производящая высококачественное питание для кошек и собак под брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу!. У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. Ассортимент насчитывает более 650 позиций. Kormotech – лидер в Украине, входит в ТОП-60 мировых производителей питания для животных и ТОП-20 наиболее динамичных петфуд-брендов. Kormotech реализует в 40 странах мира продукцию своих брендов и торговых марок партнеров.