Украинским чиновникам будут доплачивать за международные проекты: Рада приняла закон
Верховная Рада приняла в целом законопроект №10284, который вводит финансовые стимулы для государственных служащих и представителей местного самоуправления, привлеченных к реализации международных проектов.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте парламента.
На заседании в среду, 27 мая, документ поддержали 234 народных депутата.
Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества".
Основная цель документа – активизировать привлечение иностранных грантов и технической помощи в украинские общины и министерства.
Согласно принятым изменениям, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления будут официально получать денежные доплаты к основной заработной плате, если они непосредственно участвуют во внедрении и сопровождении проектов международной технической помощи или программ трансграничного сотрудничества.
Ожидается, что это поможет удержать квалифицированных специалистов в государственном секторе и повысит эффективность освоения средств, выделяемых западными партнерами на восстановление Украины.
Ключевые положения Закона:
- вводится четкий механизм доплат должностным лицам местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с реализацией программ и проектов международной технической помощи и международного территориального сотрудничества в пределах соответствующих бюджетов;
- установлено, что такие доплаты могут производиться за счет бюджетной поддержки, помощи и/или грантов международных партнеров, кроме государства-агрессора;
- определено, что порядок осуществления доплат будет устанавливаться местными советами на основе типового порядка, утвержденного Кабинетом Министров Украины.
Вступление в силу Закона предусматривается через три месяца со дня его опубликования.
Напомним, в прошлом году премьер-министр Украины Юлия Свириденко не поддержала инициативу ограничения уровня заработных плат для чиновников, поскольку считает, что специалисты высокого уровня должны получать достойную заработную плату.