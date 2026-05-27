Украинским чиновникам будут доплачивать за международные проекты: Рада приняла закон

Рада приняла закон о доплатах за международные проекты / Depositphotos

Верховная Рада приняла в целом законопроект №10284, который вводит финансовые стимулы для государственных служащих и представителей местного самоуправления, привлеченных к реализации международных проектов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте парламента.

На заседании в среду, 27 мая, документ поддержали 234 народных депутата.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании участия государственных органов и органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества".

Основная цель документа – активизировать привлечение иностранных грантов и технической помощи в украинские общины и министерства.

Согласно принятым изменениям, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления будут официально получать денежные доплаты к основной заработной плате, если они непосредственно участвуют во внедрении и сопровождении проектов международной технической помощи или программ трансграничного сотрудничества.

Ожидается, что это поможет удержать квалифицированных специалистов в государственном секторе и повысит эффективность освоения средств, выделяемых западными партнерами на восстановление Украины.

Ключевые положения Закона:

  • вводится четкий механизм доплат должностным лицам местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с реализацией программ и проектов международной технической помощи и международного территориального сотрудничества в пределах соответствующих бюджетов;
  • установлено, что такие доплаты могут производиться за счет бюджетной поддержки, помощи и/или грантов международных партнеров, кроме государства-агрессора;
  • определено, что порядок осуществления доплат будет устанавливаться местными советами на основе типового порядка, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

Вступление в силу Закона предусматривается через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, в прошлом году премьер-министр Украины Юлия Свириденко не поддержала инициативу ограничения уровня заработных плат для чиновников, поскольку считает, что специалисты высокого уровня должны получать достойную заработную плату.

Татьяна Бессараб