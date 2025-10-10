Свириденко прокомментировала идею ограничить зарплаты чиновникам

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не поддержала инициативу ограничения уровня заработных плат для чиновников, поскольку считает, что специалисты высокого уровня должны получать достойную заработную плату.

Как пишет Delo.ua, об этом Свириденко заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в ответ на вопрос депутата об идее ограничить зарплаты чиновникам 80 000 грн.

"Относительно вашего вопроса об ограничении заработных плат. Мне кажется, что если мы хотим, чтобы у нас были специалисты высокого уровня, которые будут работать на государство, они должны получать достойную заработную плату, размер которой зависит от того, какой это орган, какое это государственное предприятие", - сказала она.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев подали предложение в государственный бюджет на 2026 год ограничить уровень заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц.

Отметим, что Министерство финансов ежемесячно публикует информацию о среднюю заработную плату в государственных органах, включая местные администрации и органы судебной власти. Так, самые большие зарплаты получают работники государственных регуляторных комиссий и антимонопольных органов, а самые маленькие — в государственных инспекциях и агентствах, занимающихся ресурсами и контролем. Средние зарплаты в министерствах составляют 50 тысяч гривен.

Вместо этого средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе 2025 составила 25 911 грн. Это на 2,2% меньше по сравнению с июлем того же года.