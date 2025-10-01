Зарплату чиновников в бюджете предлагают ограничить лимитом в 80 тыс. грн в месяц

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предлагает в государственном бюджете на 2026 год закрепить ограничение уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Телеграмм.

Он уверен, что в условиях военного положения справедливость является важнейшим элементом общественного договора.

"Именно поэтому считаю, что на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено", - подчеркнул нардеп.

Гетманцев отметил, что с этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком они подали предложение в госбюджет на 2026 год для ограничения уровня зарплат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц.

При этом, по словам нардепа, такое ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Отметим, что Министерство финансов ежемесячно публикует информацию о среднюю заработную плату в государственных органах, включая местные администрации и органы судебной власти. Так, самые большие зарплаты получают работники государственных регуляторных комиссий и антимонопольных органов, а самые маленькие — в государственных инспекциях и агентствах, занимающихся ресурсами и контролем. Средние зарплаты в министерствах составляют 50 тысяч гривен.

В то же время средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе 2025 года составила 25 911 грн. Это на 2,2% меньше по сравнению с июлем того же года. С

Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердил проект государственного бюджета на 2026 год. Дальше принятия документа должны проголосовать народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады.

Delo.ua собрало некоторые подробности законопроекта, на которых акцентируют внимание народные депутаты.