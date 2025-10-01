Зарплату чиновників у бюджеті пропонують обмежити лімітом у 80 тис. грн на місяць

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у державному бюджеті на 2026 рік закріпити обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

Він переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору.

"Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений", - наголосив нардеп.

Гетманцев зауважив, що з цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком вони подали пропозицію до держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць.

При цьому, за словами нардепа, таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Зауважимо, Міністерство фінансів щомісяця публікує інформацію про середню заробітну плату у державних органах, включаючи місцеві адміністрації та органи судової влади. Так, найбільші зарплати отримують працівники державних регуляторних комісій та антимонопольних органів, а найменші — у державних інспекціях та агентствах, які займаються ресурсами та контролем. Середні зарплати у міністерствах становлять 50 тисяч гривень.

Натомість середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року становила 25 911 грн. Це на 2,2% менше порівняно з липнем того ж року. З

Нагадаємо, 15 вересня український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Далі за ухвалення документа мають проголосувати народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради.

Delo.ua зібрало деякі подробиці законопроєкту, на яких акцентують увагу народні депутати.