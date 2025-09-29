Підвищення зарплати вчителям: Гетманцев закликає виконати норми закону про освіту

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наполягає на необхідності виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

Він вважає, що план перегляду зарплат вчителів на 50% в проєкті бюджету на 2026 рік– позитивний крок, але точно не достатній.

"Ми нарешті маємо виконати 61 Статтю ЗУ «Про освіту» та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії. Зробити це зараз, попри війну. Бо коли молодий вчитель отримує 6 тисяч гривень зарплати на руки – на це ж неможливо прожити", - наголосив нардеп.

Він переконаний, що саме тому багато фахової й талановитої молоді йде з професії та шукає іншу роботу.

Гетманцев також акцентував увагу на тому, що при вирішенні проблеми зарплати освітян, потрібно не забувати про різні їх категорії, наприклад – про вихователів дитсадків.

"Не думаю, що ми можемо уявити, як це, коли люди життя віддають роботі з маленькими дітьми. При цьому найвищі зарплати вихователів – 9,5 тисяч гривень", - підкреслив нардеп, додавши, що держава не може самоусуватися від цього питання.

Про підвищення зарплат педагогам

Відповідно до рішення уряду, ухваленого в листопаді 2024 року, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам державних і комунальних шкіл щомісяця виплачуватимуть доплату за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (приблизно 1 тис. грн "на руки").

Починаючи з 1 вересня 2025 року й до завершення або скасування воєнного стану, розмір цієї доплати збільшиться до 2,6 тис. грн (близько 2 тис. грн "на руки").

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:

понад 3 роки — 10% від посадового окладу;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери.