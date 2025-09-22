Петиція про підвищення зарплат педагогам: Свириденко пояснила пріоритети уряду

Підвищення оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників є одним з пріоритетів уряду. Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери.

Як повідомляє Delo.ua, прем’єр-міністр Юлія Свириденко відреагувала на петицію щодо підвищення зарплат педагогів та науково-педагогічних працівників, окресливши позицію уряду щодо цього питання.

Свириденко про петицію педагогів

Кабінет міністрів розглянув електронну петицію, яка надійшла 2 вересня 2025 року та була підтримана понад 25 тисячами громадян, щодо забезпечення гідного рівня оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

"Підвищення рівня оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти є одним з пріоритетних завдань уряду. Проте у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України основним пріоритетом у використанні наявних ресурсів державного та місцевих бюджетів має бути реалізація заходів щодо обороноздатності країни, захисту безпеки населення та забезпечення функціонування бюджетної сфери", - йдеться у відповіді.

Свириденко повідомила, що Міністерство фінансів спільно з Міністерством освіти і науки шукає найефективніші рішення для створення гідних умов оплати праці педагогів. У проекті Державного бюджету на 2026 рік передбачено 53,8 млрд грн на підвищення зарплат освітян для забезпечення якісного освітнього процесу.

Окрім цього, уряд нагадує про діючі додаткові виплати педагогам та науково-педагогічним працівникам, серед яких:

щорічна грошова винагорода за сумлінну працю;

допомога на оздоровлення;

надбавки за вислугу років;

підвищення посадових окладів та доплати за окремі види педагогічної діяльності.

Також передбачено щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці.

Уряд підкреслює, що ці заходи спрямовані на підтримку педагогів та науково-педагогічних працівників і підвищення престижу їхньої професії, незважаючи на складні економічні умови воєнного часу.

Про петицію

Освітянська спільнота України звернулася до уряду із петицією щодо критичної ситуації в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. Автори документа наголошують на гострому дефіциті кадрів у закладах освіти на початку 2025–2026 навчального року, який спричинений системним недофінансуванням, невиконанням законодавчих гарантій, перевантаженням педагогів та низьким рівнем заробітної плати.

У петиції зазначено, що, незважаючи на положення Закону України "Про освіту" (стаття 61), які встановлюють мінімальні посадові оклади для педагогів, реальна зарплата у сфері освіти відстає від середньої в економіці майже на 50%. Це, на думку авторів, створює ризики для якості освіти та майбутнього кадрового потенціалу країни.

Петиція містить три ключові вимоги:

Невідкладно привести посадові оклади педагогів у відповідність до закону. Забезпечити стабільне та достатнє фінансування освіти як пріоритетної галузі державної політики. Відновити соціальну справедливість та визнати працю педагогів гідною державної підтримки.

Автор петиції – Юліан Бек, голова Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.