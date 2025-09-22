Петиция о повышении зарплат педагогам: Свириденко объяснила приоритеты правительства

Повышение оплаты труда педагогических и научно педагогических работников является одним из приоритетов правительства. Министерство финансов вместе с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективное решение, однако в текущих условиях вооруженной агрессии приоритетом остаются меры по обороноспособности и обеспечению функционирования бюджетной сферы.

Как сообщает Delo.ua, премьер-министр Юлия Свириденко отреагировала на петицию по повышению зарплат педагогов и научно-педагогических работников, очертив позицию правительства по этому вопросу.

Свириденко о петиции педагогов

Кабинет министров рассмотрел электронную петицию, которая поступила 2 сентября 2025 года и была поддержана более 25 тысяч граждан по обеспечению достойного уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников.

"Повышение уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений и учреждений образования является одной из приоритетных задач правительства. Однако в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины основным приоритетом в использовании имеющихся ресурсов государственного и местных бюджетов должна быть реализация мер по обороноспособности страны, защиты безопасности населения и обеспечения функционования бюджетной сферы", - говорится в петиции.

Свириденко сообщила, что Министерство финансов совместно с Министерством образования и науки ищет наиболее эффективные решения для создания достойных условий оплаты труда педагогов. В проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрено 53,8 млрд грн на повышение зарплат педагогов для обеспечения качественного образовательного процесса.

Кроме того, правительство напоминает о действующих дополнительных выплатах педагогам и научно-педагогическим работникам, среди которых:

ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд;

помощь на оздоровление;

надбавки за выслугу лет;

повышение должностных окладов и доплаты отдельные виды педагогической деятельности.

Также предусмотрены ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда.

Правительство подчеркивает, что эти мероприятия направлены на поддержку педагогов и научно педагогических работников и повышение престижа их профессии, несмотря на сложные экономические условия военного времени.

О петиции

Образовательное сообщество Украины обратилось к правительству с петицией по поводу критической ситуации в оплате труда педагогических и научно-педагогических работников. Авторы документа отмечают остром дефиците кадров в учебных заведениях в начале 2025–2026 учебного года, вызванного системным недофинансированием, невыполнением законодательных гарантий, перегрузкой педагогов и низким уровнем заработной платы.

В петиции отмечено, что несмотря на положения Закона Украины "Об образовании" (статья 61), устанавливающие минимальные должностные оклады для педагогов, реальная зарплата в сфере образования отстает от средней в экономике почти на 50%. Это, по мнению авторов, создает риски качества образования и будущего кадрового потенциала страны.

Петиция содержит три ключевых требования:

Безотлагательно привести должностные оклады педагогов в соответствие с законом. Обеспечить стабильное и достаточное финансирование образования в качестве приоритетной области государственной политики. Восстановить социальную справедливость и признать труд педагогов достойной государственной поддержки.

Автор петиции – Юлиан Бек, глава Первичной профсоюзной организации работников Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.